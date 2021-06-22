Hırvatistan 1 gol farkla turladı, İskoçya veda etti | EURO 2020 D Grubu

EURO 2020 D Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya gelirken, 3-1 kazanan Hırvatlar tarihi bir sonuca imza atmayı başardı.

Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri Nikola Vlasic, Luka Modric ve Ivan Perisic kaydederken, İskoçya’nın tek golü Callum McGregor’dan geldi. Bu sonuçla puanını 4’e yükselten Hırvatistan, Çekya ile puan ve genel averajda eşitliği sağladı. Attığı gol sayısı fazla olan Hırvatistan, son maçında İngiltere’ye 1-0 yenilen Çekya’nın önünde yer alarak grubu ikinci sırada tamamlayarak Son 16’ya kaldı. İskoçya ise, 1 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi.

Gruptaki ilk maçında İngiltere’ye 1-0 yenilen Hırvatistan, ikinci maçında Çekya ile 1-1 bereabere kalmıştı. İskoçya ise, ilk maçında Çekya’ya 2-0 yenilmiş, sonraki maçını ise İngiltere ile golsüz berabere tamamlamıştı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmanın 17. dakikasında Hırvatistan golü buldu. Sağ kanatta gelişen Hırvatistan hücumunda Josip Juranovic arka direğe doğru ortaladı. Topa iyi yükselen Ivan Perisic kafayla indirdi ve iyi bir kontrol yapan Nikola Vlasic kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. Ancak dakikalar 42’yi gösterirken İskoçya’nın beraberlik golü geldi. Hızlı gelişen İskoçya hücumunda sağ kanatta Stuart Armstrong ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası top ceza sahası ön çizgisine yakın bir bölgede Callum McGregor’ın önünde kaldı. Yerden sert ve düzgün vuran Callum McGregor ilk yarının skorunu 1-1 olarak belirledi.

MODRIC’TEN KALİTE GOL

İkinci yarıya baskılı başlayan Hırvatistan, 62. dakikada kaptanı Luka Modric’in jeneriklik golüyle 2-1 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Josko Gvardiol’ün pasında Bruno Petkovic ceza sahası içinde topla buluştu. Petkovic hiç bekletmeden topu Mateo Kovacic’e aktardı. Ceza yayı üzerinde duran Luka Modric, kendisine yerden verilen pasa ayağının dışıyla gelişine vurdu ve topu köşeye yollayarak takımını yeniden öne geçirdi. Hırvatistan’ın 35 yaşındaki futbolcusu, Cristiano Ronaldo’dan sonra hem EURO 2008’de, hem de EURO 2020’de gol atan isim olmayı başardı.

KAPTAN GEMİSİNİ LİMANA YANAŞTIRDI

Yaşına rağmen Hırvatistan adına sahada basmadık yer bırakmayan Luka Modric, attığı harika golden sonra 77. dakikada yaptığı asistle de maçı kopartan isim oldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna Luka Modric’in ortasına hareketlenen Ivan Perisic, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu uzak köşeden ağlara yolladı ve skoru 3-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan bu skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.