Hırvatistan, Ermenistan karşısında zaferle liderliği devraldı
Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda rakibi Ermenistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirveye yükseldi.
A Milli Takımımız’ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki rakipleri, Ermenistan ile Hırvatistan, kozlarını Erivan’da paylaştı.
Grubun favorisi olan Hırvatistan deplasmanda 1-0 kazanarak 3 puanı cebine koydu. Puanını 10’a yükselten Hırvatistan, Türkiye’nin de yer aldığı D Grubu’nda averajla liderliğe yükseldi.
13. DAKİKADA KRAMARIC ATTI
Vazgen Sargsyan Marzadasht Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hırvatistan’a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.
1 maçı eksik olan Hırvatistan +8 averajla Türkiye’yi geride bırakarak grup liderliğini aldı. Ermenistan ile 7 puanla üçüncü sırada kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45’te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak.