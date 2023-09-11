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Hırvatistan, Ermenistan karşısında zaferle liderliği devraldı

Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda rakibi Ermenistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirveye yükseldi.

Yayınlanma: 21:28 - 11 Eylül 2023 Güncellenme:
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Hırvatistan, Ermenistan karşısında zaferle liderliği devraldı

A Milli Takımımız’ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki rakipleri, Ermenistan ile Hırvatistan, kozlarını Erivan’da paylaştı.

Grubun favorisi olan Hırvatistan deplasmanda 1-0 kazanarak 3 puanı cebine koydu. Puanını 10’a yükselten Hırvatistan, Türkiye’nin de yer aldığı D Grubu’nda averajla liderliğe yükseldi.

13. DAKİKADA KRAMARIC ATTI

Vazgen Sargsyan Marzadasht Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hırvatistan’a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.

1 maçı eksik olan Hırvatistan +8 averajla Türkiye’yi geride bırakarak grup liderliğini aldı. Ermenistan ile 7 puanla üçüncü sırada kaldı.

Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45’te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak.

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