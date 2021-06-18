Hırvatistan ile Çekya yenişemedi | EURO 2020 D Grubu

EURO 2020 D Grubu’nda Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. İskoçya’daki Hampden Park’ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Çekya, 37. dakikada Patrik Schick’in penaltıdan attığı golle 1-1 öne geçti. Hırvatistan ise 47. dakikada Ivan Perisic’in attığı şık golle 1-1’lik beraberliği yakaladı.

Ancak iki takım da girdiği pozisyonlarda isabetli şut bulmakta zorlandı ve skor değişmedi.

Bu sonucun ardından Çekya 4 puana yükseldi ve son 16 takım için büyük avantaj yakaladı. Hırvatistan ise 2 maç sonunda 1 puana sahip. Saat 22.00’de başlayacak İngiltere-İskoçya mücadelesini İngilizler kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Ayrıca 6 grupta 3. sırada yer alan takımlardan en iyi puana sahip 4 takım son 16 turuna yükselecek.

D Grubu’ndaki son maçlar Salı günü 22.00’de başlayacak. Çekya ile İngiltere, Hırvatistan ile İskoçya karşılaşacak.

VAR KONTROLÜ SONRASINDA PENALTI

Dakikalar 34’ü gösterdiğinde Lovren’in hava topunda Schick’e yaptığı müdahale sonrasında hakem VAR odasının uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti.

İspanyol hakem Del Cerro Grande, Schick’in burnunun kanadığı pozisyon için penaltı kararı verdi ve Hırvat stoper Lovren sarı kart gördü.

Hırvat oyuncular hakeme itirazda bulunurken hakem Grande, Hırvatistan kaptanı Modric’i yanına çağırarak pozisyonu anlattı ve dirsekle müdahale olduğunu belirtti.

PATRIK SCHICK YİNE SAHNEDE

İskoçya’ya attığı iki golle Çekya’ya 3 puanı getiren Patrik Schick tedavisinin ardından topun başına geçip penaltıyı kullandı ve kaleci Livakovic ile topu ters köşelere gönderdi.

Çek futbolunun en pahalı oyuncusu olan (Roma-42 milyon Euro bonservis) Shick, EURO 2020’deki 3. golünü atarak Çekya’yı 37. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Patrick Schick, Milan Baros’un ardından turnuva tarihinde 3+ gol atan ikinci Çek oyuncu unvanını ele geçirdi.

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1 DAKİKA SONRA REBIC GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Hırvatistan’ın ilk tehlikeli atağı ise yedikleri golden 1 dakika sonra geldi ancak Ante Rebic ceza sahasındaki pozisyonda sol ayağıyla çektiği şutta topu farklı şekilde auta gönderdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Dakikalar 47’yi gösterdiğinde Hırvatistan skoru 1-1 yaptı. Orta sahada kazanılan faulü hızlıca kullanan Kramaric’in pasında Perisic sol kanattan ceza sahasına girdi.

Çok şık bir plase vuruş yapan Perisic, rakip savunmayı çaresiz bırakıp topu filelerle buluşturdu.