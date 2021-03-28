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Hırvatistan tarihine geçen Luka Modric’i ağlatan jest

Hırvatistan futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Luka Modric, milli takım kampında takım arkadaşlarının jesti karşılığında gözyaşlarını tutamadı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:15, 28/03/2021
Spor HaberleriFutbol

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda yer alan Hırvatistan, ilk maçını Slovenya’ya kaybederken, Güney Kıbrıs’a karşı alınan galibiyetle bu mağlubiyeti telafi etmeyi başardı.

Saha içindeki çalkantılı duruma rağmen, Hırvatistan için saha dışında çok daha önemli bir olay yaşandı. Real Madrid’de forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, milli takım formasını 135. kez giydi ve Darijo Srna’yı (134) geride bırakarak ülkesi için en fazla milli forma giyen futbolcu oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen takım toplantısında Modric için hazırlanan özel bir video yayınlanırken, takım arkadaşları yıldız futbolcuyu ayakta alkışladı. Modric’e 135 numaranın yer aldığı bir pasta hediye edilirken Modric gözyaşlarına hakim olamadı.

Tüm zamanların en fazla milli forma giyen oyuncuları listesinde 70. sırada bulunan Modric, Salı günü Malta’ya karşı 136. maçını oynarsa bu listede üst sıralara tırmanarak Fabio Cannavaro ve Alexis Sanchez gibi oyuncularla aynı seviyeye gelecek.

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ALTIN TOP VE BALLON D’OR

Avrupa ve dünya futbolunun en önemli isimleri arasına giren Modric, Hırvat futbolunun efsanesi olarak kabul ediliyor. En fazla milli forma giyme rekorunun sahibi olmasının yanı sıra, 2018’de Dünya Kupası finaline gitmelerine yardımcı oldu. Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki performansı ona Altın Top’u ve aynı yıl Real Madrid’le Şampiyonlar Ligi’ni kazanması Ballon d’Or’u kazandırdı.

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Yayınlanma Tarihi:13:57,