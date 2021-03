Hırvatistan tarihine geçen Luka Modric’i ağlatan jest

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda yer alan Hırvatistan, ilk maçını Slovenya’ya kaybederken, Güney Kıbrıs’a karşı alınan galibiyetle bu mağlubiyeti telafi etmeyi başardı.

Saha içindeki çalkantılı duruma rağmen, Hırvatistan için saha dışında çok daha önemli bir olay yaşandı. Real Madrid’de forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, milli takım formasını 135. kez giydi ve Darijo Srna’yı (134) geride bırakarak ülkesi için en fazla milli forma giyen futbolcu oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen takım toplantısında Modric için hazırlanan özel bir video yayınlanırken, takım arkadaşları yıldız futbolcuyu ayakta alkışladı. Modric’e 135 numaranın yer aldığı bir pasta hediye edilirken Modric gözyaşlarına hakim olamadı.

You’re going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka’s amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb

— HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021