Hollanda Avusturya’yı geçti, liderliği garantiledi | EURO 2020 C Grubu

EURO 2020 C Grubu maçında Hollanda, Avusturya’yı 2-0 mağlup etti. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da ‘Portakallar’a galibiyeti getiren golleri 11’inci dakikada penaltıdan Depay, 67’nci dakikada ise Dumfries kaydetti.

Ukrayna’dan sonra Avusturya’yı da yenen Hollanda puanını 6’ya çıkarırken C Grubu lider tamamlamayı garantiledi. Avusturya ise 3 puanda kaldı.

Avusturya grubun son maçında kendisi gibi 3 puana sahip rakibi Ukrayna kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Hollanda ise grupta puanı bulunmayan Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.