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Hollanda Avusturya’yı geçti, liderliği garantiledi | EURO 2020 C Grubu

Hollanda, Avusturya'yı yenerek EURO 2020 C Grubu'nda son maçlar öncesi liderliği garantiledi.

Güncellenme: 00:16, 18/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Hollanda Avusturya’yı geçti, liderliği garantiledi | EURO 2020 C Grubu

EURO 2020 C Grubu maçında Hollanda, Avusturya’yı 2-0 mağlup etti. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da ‘Portakallar’a galibiyeti getiren golleri 11’inci dakikada penaltıdan Depay, 67’nci dakikada ise Dumfries kaydetti.

Ukrayna’dan sonra Avusturya’yı da yenen Hollanda puanını 6’ya çıkarırken C Grubu lider tamamlamayı garantiledi. Avusturya ise 3 puanda kaldı.

Avusturya grubun son maçında kendisi gibi 3 puana sahip rakibi Ukrayna kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Hollanda ise grupta puanı bulunmayan Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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Yayınlanma Tarihi:00:07,