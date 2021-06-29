Hollanda Futbol Federasyonu Frank de Boer ile yolları ayırdı

EURO 2020 Son 16 turunda Çekya’ya 2-0 yenilen ve turnuvaya veda eden Hollanda’da teknik direktör Frank de Boer’in görevine son verildi.

Federasyon ve De Boer arasında gerçekleşen görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, De Boer’in çeyrek final aşamasına kalması halinde bu ayrılığın yaşanmayacağına dikkat çekildi.

Hollanda Futbol Federasyonu sitesine açıklama yapan De Boer, “Hedefimize ulaşamadık, bu net. 2020’de milli takımın başına geçmem istendiğinde bunun bir onur olduğunu düşündüm. Ancak oluşabilecek baskının da farkındaydım. Bu baskı şimdi daha fazla artıyor ve bu ne benim için ne de kadro için sağlıklı bir durum değil” dedi.

Dünya Kupası elemeleri öncesinde Hollanda’nın önünü açmak istediğini söyleyen De Boer, her şeye rağmen kendisini destekleyen taraftarlara da teşekkürlerini iletti. 23 Eylül 2020’de göreve gelen ve Hollanda’nın başında 15 maça çıkan De Boer, 1.87 galibiyet puanı ortalaması yakaladı.

“ÇEYREK FİNALE KALSAYDI…”

Ayrılık sonrası konuşan Hollanda Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Nico Jan Hoogma, “Frank’ın çabalarına rağmen çeyrek final hedefimize ulaşamadık. Bu başarılmış olsaydı, muhtemelen farklı bir değerlendirmemiz olurdu. Daha iyi bir Avrupa Şampiyonası için hedef koyduk ama olmadı. Şimdi önümüze bakıp yeni bir hoca bulmalıyız. Çünkü 1 Eylül’de Norveç’e karşı önemli bir eleme maçı oynayacağız” dedi.