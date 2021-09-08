Hollanda hezimeti sonrası Serhat Akın’dan olay paylaşımlar

Amsterdam'da kabus gibi bir gece yaşayan A Milli Takım için yapılan sert eleştirilere eski milli futbolcu Serhat Akın da katıldı. Sosyal medya hesabından yüklenen Akın'ın paylaşımları olay oldu.

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Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Serhat Akın’ın Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşımlar olay oldu.

Lider gittiği Hollanda’da 6-1 gibi farklı bir yenilgiyle sahadan ayrılan Milliler, 1987 yılından bu yana ilk kez bir maçta 6 gol birden yemiş oldu.

Kariyerinde Milli Takım formasını 16 kez giyen eski futbolculardan Serhat Akın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Hollanda’ya 6-1 mağlup olduğumuz maçın ardından sosyal medya hesabından sert eleştirilerde bulundu.

Serhat Akın’ın paylaşımları şu şekilde:

”Cebelitarık gibi kapanıyoruz ama Hollanda nasıl pas yapıyor, hiç uzun top yok, kilidi pas yaparak açmaya çalışıyorlar ve tempo çok yüksek. Futbol ve hocalar gelişiyor dünyada. Hollanda büyük takım. Şenol hoca rakibini hiç analiz etmemiş maalesef!! Hollanda şu an dünyada en iyi futbol oynayan takımlardan biri. Van Gaal'ı da tebrik etmek istiyorum kendini sürekli yenileyen hoca oldu. Kenan TFF 1. Lig’de oynayamaz!!! Milli takımda oynuyor, kafayı yiyeceğim. Şenol hoca oyuna müdahale etmesini bile bilmiyor öylece seyrediyor maçı? Biraz klasik olacak ama ‘istifa da bir hizmettir' desek yeri midir sizce?”