Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak Yılmaz geceye damga vurdu

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım’da gecenin kahramanı Burak Yılmaz oldu… Attığı 3 golle 3 puanı getiren 35 yaşındaki golcü oyuncu 81’de attığı frikik golüyle izleyenleri mest etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada da Hollanda filelerini 3 kez havalandıran Yılmaz, Hollanda'ya karşı toplamda 5. kez gol sevinci yaşarken, Cristiano Ronaldo ve Jan Koller'i de geçti. İki isim 4'er golle Hollanda Milli Takımı'na en çok gol atan isimler arasında yer alıyordu. Burak Yılmaz ayrıca son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan oyuncu oldu.

AVRUPA MANŞETLERİNDE ZİRVEDE

Fransa’da Lille forması giyen milli oyuncu Hollanda karşısındaki muhteşem performansı nedeniyle Avrupa basınında da manşetlere çıktı.

Marca gazetesi, “Türkiye, Burak Yılmaz’ın hat-trick’i ile Hollanda’yı eziyor” başlığı altında, “Osmanlılar, Katar 2022’ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı. Hollandalılar, 5. ölüm yıl dönümünde Johan Cruyff’u istedikleri gibi onurlandıramadı. Burak Yılmaz, hat-trick ile laleleri ezdi” ifadelerini kullandı.

“YILMAZ, HOLLANDA’YI YIKIYOR”

“Yılmaz, Hollanda’yı yıkıyor” başlığını atan AS gazetesinde, “Lille takımının forvetinin hat-trick’i, 3-0 yenik durumdayken sadece maçın sonlarına doğru tepki veren Hollanda karşısında Türkiye’nin zaferini kolaylaştırdı. Portakallar maç boyunca topa sahip olma ve hız ilkelerine sadık kalsa da, bu eleme grubunda söyleyecek çok sözü olan büyük bir Türkiye karşısında yetersiz kaldı. Hollanda’nın günü değildi” yorumu yapıldı.

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“BURAK YILMAZ KAHRAMAN OLDU”

El Mundo Deportivo gazetesi ise, “Türkiye’ye liderlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda karşısında hat-trick yaparak kahraman oldu. Türkiye, grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı” görüşlerini aktardı.

HAALAND AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Hollanda’nın geri dönüşüne attığı gollerle engel olan ve gardını düşüren Burak Yılmaz için dün gece sosyal medyada adeta bir çılgınlık yaşandı. 35 yaşındaki yıldız attığı 3 golün ardından Brezilyalı Ronaldo ile kıyaslandı. Mücadele öncesi son dönemlerin patlayan golcüsü Haaland’dan çekinmediklerini söyleyen Burak Yılmaz’ın ilk maçta hat-trick yapması özellikle Twitter’da birbirinden ilginç paylaşımları beraberinde getirdi. İşte Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz için yapılan o paylaşımlar…

Burak Yilmaz vs Netherlands pic.twitter.com/af6lbDBjU8 — Troll Football (@TrollFootball) March 24, 2021

Suarez lewandowski abinizin elini öpün #burakyilmaz pic.twitter.com/3lY1EmaAn8 — Coşkun Emre Akgüneş (@Emre_Akgns) March 24, 2021

GOOOL! Burak Yılmaz serbest vuruşta müthiş vuruyor ve farkı yeniden ikiye çıkartıyor. pic.twitter.com/Rl3qJltUo6 — TRT Spor (@trtspor) March 24, 2021

Burak Yılmaz, 1980’den bu yana Hollanda’ya karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu! #BizimÇocuklar https://t.co/O5AKaIiOPa — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) March 24, 2021

Burak Yılmaz’ın performansını izleyen Haaland ve Sorloth pic.twitter.com/ajHujaQvv7 — Metefizick (@lamelaback) March 24, 2021

Ne oldu Linnes yol çekirdin haaland’a, raks eyleyirdin. Burak Yılmaz deldi geçti nooldu #BizimÇocuklar #Millitakim pic.twitter.com/oRSZGcbkmh — Yusuf Engül (@Yusufengl10) March 24, 2021

Gol istiyorsanız Ronaldo’yu, sihir istiyorsanız Messi’yi, zeka istiyorsanız De Bruyne’u, hepsini istiyorsanız Burak Yılmaz’ı izleyin.. — Felipe #23 (@atavratfelipe) March 24, 2021

“Biz kimseden korkmuyoruz” açıklamasından sonra Hollanda’ya hattrick yapan Burak Yılmaz karizması #BizimÇocuklar pic.twitter.com/DVfhjNcNrf — sametbrook (@sametbrook1903) March 24, 2021

Burak yılmaz'ın kendisi için Söylediklerine Rağmen, Burak'ın attığı Golü Paylaşan Mesut Özil adamlığı ! pic.twitter.com/rZrRHgyKEO — SerCi (@SercanSerci2) March 24, 2021

Lille taraftarlarının son sesle, Beşiktaşlıların kısık sesle, Galatasaraylılar’ın gizli gizli dinlediği bir şarkıdır Burak Yılmaz. pic.twitter.com/JcVmho6vGO — (@eeneserdemm1) March 24, 2021