Hollanda-Türkiye maçı | Milliler liderlik aşkına

Grubun zirvesindeki milliler, en yakın takipçisi Portakallara konuk oluyor. Zorlu maçtan alınacak galibiyet Katar 2022’nin kapısını aralayacak, beraberlik bile işimize gelecek.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu bugün çok kritik bir maça sahne olacak. Türkiye, takipçisi ve liderlik yolundaki en büyük rakibi Hollanda'ya konuk olacak. 11 puanlı Ay-Yıldızlılarımız İstanbul'daki maçı 4-2 kazanmıştı. Bugünkü mücadelenin galibi, grup liderliği yolunda büyük bir avantaj yakalayacak. Ayrıca son hafta randevularında Hollanda-Norveç mücadelesinin olması nedeniyle bugün bir beraberlik bile millilerimizi avantajlı duruma getirebilecek.

KALECİ TERCİHİ MERAK KONUSU

Millilerde, Ozan Tufan'ın da kadroya katılmasıyla eksik oyuncu kalmadı. Şenol Güneş'in orta alan kurgusu merak ediliyor. Okay-Taylan ikilisi, takımın defansif yükünü çekecek, Hakan Çalhanoğlu da 10 numara pozisyonunda görev alacak. Güneş'in defans ve kaleci tercihleri de merak ediliyor. Kalede Uğurcan, stoperde ise Çağlar ve Merih favori isimler. Hollanda'da Van Gaal'in, hücumda Berghuis-Depay-Malen üçlüsünü kullanması bekleniyor.

GÜNEŞ İLE 38 GALİBİYET

Şenol Güneş, A Milli Takım teknik patronu olarak 82. maçına çıkacak. Türkiye, Güneş ile 81 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlılar bu maçlarda 126 gol atarken kalesinde ise 84 gol gördü.

MUHTEMEL 11’LER

Hollanda: Bijow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaaessen, Berghuis, Malen, Depay

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Taylan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

Stat: Johan Cruijff Arena,

Hakem: Daniele Orsato

Saat: 21.45