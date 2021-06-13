Hollanda, Ukrayna karşısında zorlandı ama yıkılmadı: 3-2 | EURO 2020 C Grubu

EURO 2020 C Grubu’nda oynanan Hollanda-Ukrayna maçı turnuvanın en çok pozisyonu olan ve izleyenlere seyir zevki veren karşılaşması oldu. Mücadeleyi Portakallar, 6 dakikalık soğuk duş yaşamasına rağmen 3-2 kazanmayı bildi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadelede galibiyet golleri Georginio Wijnauldum, Wout Weghorts ve Denzel Dumfries’ten gelirken; Ukrayna Andriy Yarmolenko ve Roman Yaremchuk’un gollerine rağmen sahadan puansız ayrıldı.

EURO 2016’ya katılamayan ve bu turnuva öncesinde eksiklerine rağmen başarı elde etmek isteyen Hollanda, gruba iyi bir başlangıç yaptı. C Grubu’nda Avusturya 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Hollanda da aynı puanla 2. sırada ilk maçları geçti. 3. sıradaki Ukrayna ile 4. Kuzey Makedonya ise EURO 2020’ye puansız başladı.

C Grubu’nda 2. maçlar Perşembe günü oynanacak. Saat 16.00’da Ukrayna ile Kuzey Makedonya, 22.00’de ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek.

İLK YARIDA BASKI GOL GETİRMEDİ

Taraftarı önünde turnuvaya iyi başlangıç yapmak isteyen Hollanda, ilk yarıda Ukrayna kalesinde etkili oldu ancak son vuruşları iyi yapamadı. Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Hollanda’nın beklediği golleri ikinci yarıda buldu.

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DUMFRIES SAĞ KANATTA ETKİLİ OLDU

52. dakikada De Roon’un pasında sağ kanattan hızlıca giden Dumfries tek pasta ortasını yaptı. Kaleci Bushchan topa müdahale etti ancak pozisyonu iyi takip eden Wijnaldum hızlıca şutunu çekerek Hollanda’yı 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 6 dakika sonra Portakallar farkı 2’ye çıkardı. 58. dakikada Dumfries bu kez De Jong’un pasında ceza sahasına girdi. PSV’li sağ bek savunmanın müdahalesiyle topu ayağından açtı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Weghorst çektiği sert şutla topu Ukrayna filelerine gönderdi.

UKRAYNA’DAN GERİ DÖNÜŞ

Hollanda kalesinde geri dönüş için umut golü arayan Ukrayna, 75. dakikada yıldız oyuncusu Yarmolenko ile farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan topu alıp Yaremchuk ile ver-kaç yaptı. Ardından etkili sol ayağıyla enfes bir plase şut çeken Yarmolenko, kaleci Stekelenburg’un önde yakalandığı pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı: 2-1.

Dakikalar 79’u gösterdiğinde Hollanda’yı şoke eden gol geldi. Malinovsky’nin duran topta yaptığı ortada ceza sahasında bomboş kalan ve Hollanda savunmasından önde davranana Yaremchuk kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.

DUMFRIES BU KEZ KENDİSİ ATTI

Hollanda avantajı koruyamadığı mücadelede yediği 2 golün şokunu hemen atlattı. 85. dakikada Hollanda yarı sahaya tam anlamıyla yerleştiği pozisyonda galibiyet golünü buldu.

Stoper Ake’nin yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde çok iyi yükselen Dumfries isabetli kafa vuruşuyla kaleci Bushchan’ı çaresiz bırakıp Hollanda’yı 3-2 öne geçirdi.