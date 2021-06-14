Hollanda – Ukrayna maçına Andriy Yarmolenko’nun golü damga vurdu

EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Hollanda-Ukrayna maçı izleyenleri adeta mest etti. 5 golün atıldığı müthiş çekişmeli maçta Portakallar 6 dakikalık soğuk duş yaşamasına rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleye damga vuran an ise Ukraynalı Andriy Yarmolenko’nun olağanüstü golü oldu.

Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

SOL AYAĞIYLA 90’A GÖNDERDİ

Karşılaşmanın 75’inci dakikasına 2-0 geride giren Ukrayna’da Yarmolenko takım arkadaşı Yaremchuk ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası dışından müthiş bir füze çıkardı. Sol ayağıyla 90’a müthiş bir şut atan 31 yaşındaki golcü Hollanda kalecisi Stekelenburg’u çaresiz bıraktı. Turnuvanın şu ana kadar atılan en şık golü olarak görülen Yarmolengo’nun füzesinden 4 dakika sonra Ukrayna Yaremchuk ile beraberliği sağladı.

Ancak Hollanda 85’te Dumfries ile 3. golü bularak 3 puanı almayı başardı.

Turnuvayı yakından takip eden futbolseverlerin aklı ise Yarmolenko’nun attığı şık golde kaldı. İşte sosyal medyada yapılan yorumlar:

Yarmolenko.. sanat bu işte.

Turnuvada şimdiye kadar izlediğim en güzel gol… Andriy Yarmolenko ile Ukrayna geri döndü…

Yarmolenko diye bi adam dünyanin en güzel 7. golünü attı az önce

Yarmolenko'nun golü insanı majör depresyondan çıkarır.

Aklım hala Yarmolenko'nun golünde böyle gollerin etkisinden çıkamıyorum 2-3 saat eriyorum resmen

Euro2020’nin tartışmasız en güzel maçı Hollanda & Ukrayna maçı. Şu ana kadar atılmış en güzel gol Ukraynalı Yarmolenko nun golü…

Yarmolenko tamda Pes13 golü attı

Yarmolenko naptın sen biraderim geçen sezon Ghezzalı mı izledin o nasıl gol

Oynanan maçların içinde açık ara en keyifli maç buydu ,ayrıca Andriy Yarmolenko ‘nun golü tüm turnuva boyunca atılan ve atılacakların en iyisi olmaya aday