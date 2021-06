Hollanda – Ukrayna maçına Andriy Yarmolenko’nun golü damga vurdu

EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Hollanda-Ukrayna maçı izleyenleri adeta mest etti. 5 golün atıldığı müthiş çekişmeli maçta Portakallar 6 dakikalık soğuk duş yaşamasına rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleye damga vuran an ise Ukraynalı Andriy Yarmolenko’nun olağanüstü golü oldu.

Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021