Hollanda’dan farklı tarife… Norveç’i Sörloth taşıdı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yer aldığı G Grubu’nda 2 maç daha oynandı. Hollanda, Cebelitarık deplasmanında 7-0 kazanırken, Norveç deplasmanda Karadağ’ı tek golle geçti.

Victoria Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hollanda 41. dakikada Berghuis’in attığı golle 1-0 önde kapattı. Konuk ekip ikinci yarıda 55. dakikada Luuk de Jong, 61 ve 88. dakikalarda Depay, 62. dakikada Wijnaldum, 64. dakikada Malen ve 85. dakikada Van de Beek’in golleriyle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hollanda puanını 6’ya yükseltti.

NORVEÇ, KARADAĞ’I TEK GOLLE GEÇTİ

Gruptaki diğer maçta ise Karadağ sahasında Norveç’i konuk etti. Norveç, 35. dakikada Alexander Sörloth’un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Norveç puanını 6’ya çıkartırken, Karadağ grupta ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde şimdiye kadar oynanan 3. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oynanacak olan maçlar şöyle: