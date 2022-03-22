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Hoş geldin Pelkas

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, İsmail Kartal ile kendini buldu.

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Hoş geldin Pelkas

Fenerbahçe’nin geçen sezonki en başarılı isimlerinden olan Dimitrios Pelkas, Vitor Pereira döneminde kayıptı, İsmail Kartay ile geri döndü. Pereira döneminde gol ya da asist katkısı veremeyen Yunan yıldız, ligdeki dört golünü Portekizli sonrası kaydetti. Pelkas, sarı-lacivertli takımın 5 galibiyet, 1 beraberlik aldığı son 6 maçlık seride 3 gol kaydederek önemli performans gösterdi.

MİLLİ SEVİNÇ

Öte yandan Fenerbahçe, milli takımlara 12 futbolcu gönderdi. Altay, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Berke, Ertuğrul ve Arda; Ay-Yıldızlıların farklı yaş kategorilerine davet edildi. Yabancı futbolculardan Min Jae Kim, Tisserand, Zajc, Pelkas, Valencia ve Rossi de ülkelerinin milli takımlarına gitti.

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