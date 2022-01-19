Hull City, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın aldığını açıkladı

Hull City, kulübün Acun Ilıcalı tarafından satın alınma sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Championship ekibi Hull City, resmi siteden yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı’nın kulübü satın aldığını duyurdu. Resmi siteden yapılan ilk açıklamada Ilıcalı’nın da ilk sözlerine yer verildi.

Acun Ilıcalı, “Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var” ifadelerini kullandı.

Hull City’nin eski sahibi Assem Allam, 11 yıl boyunca yaptıkları görevden mutlu ayrıldıklarını belirti.

MÜJDEYİ YILBAŞINDA VERMİŞTİ!

Acun Ilıcalı’nın kanalının yılbaşı programında Hull City müjdesini vermiş, ardından resmi işlemlerin tamamlanmasını beklediklerini ifade etmişti. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, “Satın alma, İngiliz Futbol Ligi tarafından onaylandı ve Acun Medya’nın kulübün tüm kontrolünü ele aldığını” ifadesine yer verildi.

Acun Ilıcalı, bu akşam MKM Stadı’nda Blackburn Rovers ile oynanacak lig maçında tribünde olacak. Hull City, 24 takımın mücadele ettiği ve Premier Lig’in bir altında olan İngiltere Championship’te 25 maç sonunda 23 puanla 19. sırada yer alıyor.

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