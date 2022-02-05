Hulusi Belgü’den Ali Koç’a olay sözler: ‘Pamela’nın sevgilisini…’

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hulusi Belgü, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Hulusi Belgü'nün yaptığı eleştiriler, gündeme damga vurdu.

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Fenerbahçe’nin Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda söz alan Kongre Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yönelik eleştirileriyle adından söz ettirdi.

Kendisinden önce yapılan konuşmaları hayretle dinlediğini söyleyen Hulusi Belgü, “Sabahtan beri burada hayretler içerisinde yapılan konuşmaları takip ediyorum ve çok üzülüyorum. Herhalde bende bir problem var. Benim derdim Fenerbahçe ve başarısı” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’nin sorunlarının konuşulması gerekirken başka olaylarla ilgilenildiğini söyleyen Belgü, tepkisinin ardından Başkan Ali Koç’u ve yönetimini eleştirdi.

İşte Hulusi Belgü’nün konuşması:

“DAHA CİDDİ ŞEYLER KONUŞMALIYIZ”

“Fenerbahçe’nin 8 senedir şampiyon olmaması beni rahatsız ediyor. Ama bu konuyla ilgili teşhisi koyup nasıl çare bulacağımızı konuşmamız gerekiyor burada. Divan Kurulu’nda 25. senesini geçmiş üyelerin ne çay içeceğini, ne kahve içeceğini, havuz parasını konuşmanın ötesinde daha ciddi şeyler konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Keşke Aziz Bey de gelip görüşlerini basın yoluyla değil, burada net bir şekilde konuşsalar, anlatsalar, demokrasiyi hep beraber yaşasak. Bunu çok arzu ederim.”

“KENDİ ELLERİNİZLE VE İNADINIZLA YIKTINIZ”

“Haziran 2018 de hepimizin içinde büyük bir umutla Başkan seçildiniz, hatta öyle ki seçilmenize yalnız Fenerbahçeliler değil Galatasaray ve Beşiktaşlılar da, hatta belki Trabzonlular da çok sevindi. Sadece futbol dünyası için değil, tüm memleket için bir umuttunuz. Atatürkçü olmanız, eğitimiz, kurumsal düşünmeniz ve ailenizin bu güne kadar bu memlekete katıkları hepimiz için bir umuttu. Ancak bu güzel imajı kendi ellerinizle ve inadınızla yıktınız. Önce çoğunluğu kulübü tanımayan, sporun içinden gelmemiş ve sadece sizin talimatlarınızla hareket eden bir yönetim kurulu kurdunuz.”

“HEM KULÜBÜ HEM AYKUT HOCAYI…”

“Seçimden sonra bir planınız, bir stratejiniz var zannettik, daha önce Arsenal'de çalışmış olan Comolli ile Fenerbahçe'nin bir futbol aklı oluşturacağınızı umduk ancak ilk hatayı Aykut Kocaman kararı İle yaptınız, burda Aykut hocayla çalışmamanızı eleştirmiyorum ama günlerce Fenerbahçelilerin Aykut Kocaman gitsin mi kalsın mı tartışmasını yaptırarak hem kulübü, hem hocayı yıprattınız. İlk sene de yanlış bir kadro kurdunuz, bunun en basit ispatı ise, o dönemden sadece 4 futbolcu kadromuzda şu an.”

“ÇOCUKÇA DEDİKODULARA İNANDINIZ”

“Bir de döndünüz kulüpte yardımcı antrenörlük yapan Aykut hocanın yardımcılarını çocukça dedikodulara inanarak uzaklaştırdınız. Aynı şeyi Volkan Demirel ve Dirar’ı kadro dışı bırakarak yaptınız. Sonra çok ilginç bir biçimde Volkan Demirel'e özür diletip üçüncü sezonunuzda futbol takımına hoca yapıp bir sene sonra tekrar yolladınız. Aynı şekilde kadro dışı bırakılan Dirarı da affedip, 2019’da biten kontratını 3 yıl uzatıp ertesi senelerde başka takıma kiralayabilmek yada sata bilmek için uğraşıp durdunuz.”

“KENDİNİZE VE ETRAFINIZA BAKMADINIZ”

“Hep büyük konuştunuz Ersun Yanal talebinde bulunan taraftara önce ‘siz benim vizyonumu anlamamışsınız’ deyip, bir sene sonra kendisi ile sözleşme yaptınız. Sonrasında da en ufak başarısızlıkta hiçbir hocanın arkasında duymadığınız gibi, onun da arkasında durmadınız. Diğer hocaların da; ne Erol Bulut, ne Emre Belözoğlu hepsinin arkasından konuşanlara inanıp, daha da doğrusu dedikodulara kapılıp ayrılmalarına sebep oldunuz. Hep hatayı başkalarında ararken, kendinize ve etrafınıza bakmadınız. Bugüne kadar 9 hoca değişti, onlarca futbolcu geldi, söz verdiğiniz hiçbir şeyi yapamadınız, ne tesisleşmede, ne takımı ve kulübü profesyonelleştirmede başarı sağlayamadınız! Futbolcuları da, teknik direktörleri de başarısızlıkların sorumlusu olarak taraftarın önüne attınız. Hiç bir zaman bir lider gibi çalışmadınız.”

“HEPİMİZ SİZİ SUÇLU GÖRÜYORUZ”

“Diğer spor branşlarında da aynı hatayı yaptınız. Futbolda 3 buçuk senede 9 hoca değiştirirken, basketbolda da 3 hoca değiştirdiniz. Rol model olması gereken, ‘Allah başımızdan eksik etmesin’ dediğiniz Obradovic’i de yolladınız. Bana kimse pandeminin en üst düzey yaptığı günlerde hoca buraya vedalaşmaya geldi diyemez. Ayrıca futbolda Vitor Perreira gibi, çalıştığı her kulüpte problem yaratan, yıldız futbolcularla anlaşamayan ve hatta bir sene Fenerbahçe'yi çalıştırıp performansı ortada olan bir hocayı takımın başına getirdiniz. Sonunda onunla daha ilk yarı bitmeden yolları ayırdınız. Ama geldiği gün sizinle telefonda tartıştığımız her konuda ne yazık ki haklı çıktım. Bu seçim sonrası hoca değil siz hedef olursunuz demiştim, nitekim de hepimiz sizi suçlu görüyoruz.”

“3 SENE STOPER YOKTU”

“Transferleri hep eksik ve yanlış yaptınız, önce Comolli’ye sonra menajerlik şirketlerine Fenerbahçe'yi teslim ettiniz. Takımın ya sol beki olmadı, ya sağ beki, ya da santrforu olmadı, sağ açığı olmadı, sol açığı olmadı. Tam 3 sene bu takımın stoperi yoktu. İdari konularda da kulüpte garip şeyler oluyor. Max Kruse’ye hayatının kumarını oynuyor dedikten sonra çok yüklü bir tazminat ödeyerek anlaştınız. Zajc transferi için Hollanda’da bir şirkete para kaptırdınız. bu işlemleri yapan kulüp personelleri ve yönetim kurulu üyeleri ne gibi bir yaptırıma uğradılar çok merak ediyorum.”

“PAMELA’NIN SEVGİLİSİNİ TRANSFER ETTİNİZ”

“Koç grubunda bu hatayı yapanları grupta tutar mısınız? Herkes bas bas bağırıyor. Kulüp hem futbolda hem de basketbolda menajerlik şirketlerinin elinde diye. Bir sürü işe yaramaz futbolcu transfer ettiniz, oynamadan gittiler. Hadi onu geçtim, birçok futbolcu transferini teknik direktör olmadan yaptınız. Bu kulüpten Caulker diye, Fallette diye futbolcular geçti. Kimsenin kullanamadığı problemli futbolcuları, maliyeti ucuz diye transfer ettiniz. Sonra hepsi başımıza bela oldu. Bu takıma Pamela Anderson'un sevgilisiniz transfer ettiniz. Adil Rami’den beklentiniz neydi?”

“KİMSE BURAYA GELMEK İSTEMEZ”

“Bir de dönüp futbolcular ve teknik direktörler Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye gelmek istemiyorlar diyorsunuz. Geleceği olan hiçbir futbolcu 4 sene de 9 hoca değiştiren takıma gelmez. Hiçbir iyi teknik direktör de, böyle hocasının arkasında duramayan yönetimin olduğu kulüpte çalışmak istemez. Gelenler ya işsiz ve sorunludur, ya da kariyerlerinin sonundadırlar. Bu söylediklerim son 4 sene yaşadıklarımızdan küçük bir örnek. Eminim bu salonda bulunanlar daha bir çoğunu sayacaktır.”

“PROBLEM NE YAZIK Kİ SİZSİNİZ”

“Sayın Başkan; Siz bizim için bir umut , Fenerbahçe için bir kurtuluştunuz size hep yardımcı olmaya çalıştım, etrafınızdaki arkadaşlarınızın sizi yanlış yönlendiriyorlar diye düşündüm, yüzyüze konuşarak ya da mektuplarla size anlatmaya çalıştım. Hatta zaman zaman haddini aşan tartışmalar yaşadık ama burada tek amacım size yardımcı olurken Fenerbahçe'nin başarılı olmasını sağlamaktı. Dört senenin sonunda görüyorum ki, problem ne yazık ki sizsiniz.

“HER ŞEYİ ÇOK İYİ BİLDİĞİNİZİ SANIYORSUNUZ”

“Her şeyi çok iyi bildiğiniz ve tek başınıza kulübü yöneteceğinizi sanıyorsunuz. Ancak yaşananlar bize aynı hataları tekrarlanacağını gösteriyor. 6 sene beraber çalıştığınız ve sadece seyrettiğiniz, yine tüm uyarılara rağmen müdahale etmediğiniz, eski başkanımızın sonrasında karşı karşıya kaldığımız mali sorunlardan hiç şikayet etmeyin. Çünkü tüm geçmiş yönetim kurulu üyeleri gibi bu yaşananlardan siz de sorumlusunuz. Kulübün beklediği liderliği, birleştiriciliği ve en önemlisi profesyonel yönetimi sizde ve ekibinizde göremiyoruz. Ağır karar veriyorsunuz ve sonrasında da eleştirdiğiniz sosyal medyaya kapılıp kararlarınızın arkasında olamıyorsunuz.”

“DİĞER ÜYELER SİZİ UYARDI”

“Son seçimde size 6 bin kişi oy verdi, burada mesaj çok açıktı 35 bin üyenin sadece 6 bini o da Aziz beyin yaptığı konuşma sayesinde sizi desteklediğini deklare etti, diğer üyeler seçime gelmeyerek sizi uyardı ancak siz hala bu gerçekle yüzleşmediniz. Sizin Fenerbahçeli olduğunuza ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğinize eminim ve yine kendi bildiğinizi yapacağınıza düşünmeme rağmen son bir tavsiyede bulunmak istiyorum.”

“EN BAŞARISIZ FENERBAHÇE BAŞKANI”

“Genel kurul kararı alın, Martta seçime gidin. Mutlaka adaylar çıkacaktır. Fenerbahçe'nin artık kaybedecek zamanı yok, taraftarın sabrı kalmadı. Başlangıçta tüm ülkenin umudu olan bir adama sosyal medyada, sokakta yapılan yakıştırmalar benim gibi size zamanında inanan herkesi çok üzüyor. Sizin duymadığınız sorumluluğu ben duyuyorum ve sizi tekrar genel kurul kararı almaya davet ediyorum. Tarihe en başarısız Fenerbahçe başkanı olarak geçiyorsunuz, ve bu konuşmamdan sonra muhtemelen daha da hiddetleneceksiniz ancak kızmanız gereken kişiler etrafınızda yaptığınız hatalar için sizi uyarmayan ‘Kendileri için Fenerbahçe'yi kullananlar’ ve ne yazık ki yanlış seçimleri yapan şahsınızdır.”

“HİÇ SANMIYORUM AMA…”

“Umarım bu sözlerim sizi kamçılar ve doğruya yönlendirir, hiç sanmıyorum ama uygulamalarınız değişir ya da yanlış yaptığınızı, bu işin sizinle olmayacağını anlarsınız. Bugüne kadar hep Fenerbahçe'yi bu kadar seven madden destek olan başkanı değil. Başkanın huylarını değiştirelim diye çok uğraştım, konuştum ancak şu an ne yazık ki umudum kalmadı. Dün İngiliz basını Löw ile anlaşıldığını yazdı, doğrumu bilmiyorum ancak başkanlığa devam ederseniz umarım diğer teknik direktörlere veremediğiniz desteği kendisine verebilirsiniz, arkasında durursunuz. Ve umarım yanınızda sizi doğru yönlendiren insanlar olur ve onları dinlersiniz. Bundan 2.600 yıl önce Miletoslu Thales’e ‘zor olan nedir?’ diye sormuşlar. ‘Kendini bilmektir’ diye cevap vermiş.”

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