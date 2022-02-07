Hüseyin Göçek’e tepki: Derhal bırak o görevi

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek'e tepki göstererek "Bir yorumcunun, penaltının babası diye tanımladığı pozisyonu VAR'da da göremiyorsan derhal bırak görevi" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’de ezeli rakibi Altay’a evinde 2-0 mağlup olan Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya açıklamalarda bulundu.

İyi bir seri yakaladıklarını ve bunu sürdürmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Papatya, “Hem 4 haftalık güzel oyunla 3 puan alma alışkanlığımızı sürdürmek, hem de tribündeki taraftarımızın muhteşem görsel şovuna karşılık vermek için çok kazanmak istediğimiz bir maçtı. Maalesef olmadı. Üzgünüz ama karalar bağlayacak bir durumumuz da yok. Son 5 maçın 4’ünü kazanan bir takım olarak derhal toparlanıp, çok önemli maçlarımıza konsantre olacağız. Uzun lig maratonunda bu tür yol kazaları olabiliyor. Önemli olan bu kazalardan ders çıkarmak” dedi.

HÜSEYİN GÖÇEK’E SERT TEPKİ

Teknik ekip ve futbolculara çok güvendiğini dile getiren Talat Papatya, “Takımımızın gerekli çıkarımları yapacaklarından şüphem yok. Fakat bu kazada emeği olan ve hakkımızı gasp eden hakem ve bu maça onu atayanlar da umarım şapkalarını önlerine koyarlar. Tabi VAR’da olmayan penaltıya hakemi çağıran, rakip oyuncunun Atınç’ın sırtından kafasına kadar elleri ile tırmandığı pozisyonda ise VAR’a çağırmayan Hüseyin Göçek’i de unutmamak lazım. Sahada hiçbir takımın istemediği bir hakem olmayı başaran zat-ı muhterem, VAR’da da başarısını kanıtladı. Bir yorumcunun, penaltının babası diye tanımladığı pozisyonu VAR’da da göremiyorsan derhal bırak görevi. Daha fazla futbola zarar vermeyin. Son olarak perşembe günü kupada çok önemli bir maça çıkacağız. Şu an bütün motivasyonumuz bu yönde ve hazırlıklarımız ara vermeden başladı. Akabinde de Hatay deplasmanında bu hafta kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.