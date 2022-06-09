Hüseyin Yangın: Servet Yardımcı aday olmayınca göreve talip oldum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Hüseyin Yangın, "Servet Yardımcı'nın adaylığını açıklamasını bekledim. Ancak aday olmayacağını öğrendiğimde zaten dilekçem hazır bekliyordu, göreve talip oldum" dedi.

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16 Haziran’da Ankara’da yapılacak Genel Kurul için dilekçesini bugün TFF Genel Sekreterliği’ne teslim eden Pazarspor eski Başkanı Hüseyin Yangın, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Servet Yardımcı’nın adaylığını açıklamasını bekledim. Ancak aday olmayacağını öğrendiğimde zaten dilekçem hazır bekliyordu, göreve talip oldum. 16.40’ta TFF’ye adaylık dilekçemi teslim ettim. İkinci bir aday olarak futbol ailesinin karşısına alternatif olarak çıktım. Bilgim ve geçmişimle bu işin üstesinden gelebileceğimi ve futbolu başka seviyeye getirebileceğimi düşünüyorum.”

’62 ISLAK İMZA TOPLAYACAĞIM’

”Göreve gelecek başkanın süresi 1 yıl ve ben bu göreve hazırım. Şimdi imzaları toplamaya başlayacağım. Mehmet Büyükekşi kendisini tek aday olarak lanse edip imza topladı ama bu iş bugün 17.00’de sona erecekti. Ben de Servet Beyi bekleyerek başkanlığa o şekilde talip oldum. TFF’ye gittiğimde Servet Bey ile de görüştüm, adaylığımdan dolayı tebrik etti. Seçim gününe kadar 62 ıslak imza toplayarak haziruna teslim edeceğim. Süper Lig’den başkanlarla görüşmelerim oluyor. Ayrıca 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği’nin de kurucu başkanıyım” dedi.