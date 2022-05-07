İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ali Koç’a cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Twitter'dan cevap verdi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda tepki gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan cevap geldi.

Twitter’dan Ülker Stadı’nda taraftarlarla selamlaştığı fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, “Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle… pic.twitter.com/3pgFCE0gEZ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2022