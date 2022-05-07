İBB’den Trabzonspor’un kutlamasına dair açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Yenikapı'da düzenlenecek olan Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması etkinliği hakkında açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Trabzonspor’un Süper Lig şampiyonluğu üzerine Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenecek şampiyonluk kutlaması hakkındaki tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

Çağlar, şunları söyledi:

“Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından 8 Mayıs 2022 Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek olan, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 2021-2022 şampiyonluk kutlama programı ile ilgili İstanbul Valiliği'nin vermiş olduğu izin çerçevesinde söz konusu alan birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi partiye de olduğu üzere, mezkur derneğe de kullandırılacak olup, konunun farklı boyutlarda ele alınarak İBB’nin ve İBB Başkanı’nın yıpratılmaya çalışılması iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmemektedir. Kamuoyuna duyurulur.”