İbrahim Hatipoğlu: Borcun nedeni popülizm

SÖZCÜ HaftaSonu, tuttukları takımlarına olan sevgilerini iş dünyasındaki başarılarıyla harmanlayan Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 GSYİAD) ile Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) başkanlarına sayfalarını açıyor. İbrahim Hatipoğlu ve Güven Güleşçe, sevdalarını, çalışmalarını, yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı. İlk söz, 20. yılını kutlamaya hazırlanan GSYİAD ve İbrahim Hatipoğlu'nda…

İlginizi Çekebilir Güven Güleşçe: Öncelik mali bağımsızlık

DESTEK BÜYÜYECEK

“2001 yılında kurulan derneğimiz kuruluşundan bu yana Galatasaray Kulübü’ne sayısız projelerle maddi kaynaklar sağladı. Şampiyonluk kutlamalarına sponsorluk, takım sponsorlukları, sporcu transferleri, bina tadilatları ve cihaz temini gibi… 2021, kuruluşumuzun 20'nci yılı. GSYİAD Lounge' alanını büyütmeyi planlıyoruz. ‘Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına önemli bir destek sağlanması da yeni projelerimiz arasında.”

EN İYİ DURUM GALATASARAY’DA

“Kulüplerin neredeyse tamamı ciddi bir borç problemi yaşıyor. 3 büyüklerin borcu 10 milyar lirayı aşmış durumda; en iyi durumda olan ise Galatasaray… Bu borç elbette ki yıllardır süre gelen popülist yönetim tarzlarının sonucu. Gelir-gider dengesini gözetmeksizin yapılan harcamalar ve yüksek borçlanma maliyetlerinin sonucu gelinen kaçınılmaz durum. Futbol yönetiminde futboldan gelen insanlar söz sahibi olmadıkça bu yanlışlar sürecektir.”

TERİM ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR

“Galatasaray sevgisi, babadan gelen ve genlerimize işlemiş bir aşk. İlk buluşmam 1980 yılında Ali Sami Yen Stadı'ndaki Boluspor maçıyla gerçekleşti. Galatasaray'a hizmet edebilmek en büyük hayalimdi. GSYİAD başkanlığı bana bu yolu açtı. İş insanları hayatı planlayarak ve yoğun tempoda yaşamaya alışkındır. Galatasaray yaşattığı sevinçlerle en büyük motivasyon kaynağım. Tribünlerde haykırdığımız gibi ‘Hayatın anlamı Galatasaray…”

ʻʻ Hayali başkanlık Galatasaray başkanlığı çok saygın ve değerli bir makam. Her Galatasaraylı, bir gün Galatasaray Başkanı olmayı hayal eder. İbrahim Hatipoğlu - 1905 GSYİAD Başkanı

TRİBÜNDEKİ İLK MAÇI 1980’DE

“Galatasaray sevgisi, babadan gelen ve genlerimize işlemiş bir aşk. İlk buluşmam 1980 yılında Ali Sami Yen Stadı'ndaki Boluspor maçıyla gerçekleşti. Galatasaray'a hizmet edebilmek en büyük hayalimdi. GSYİAD başkanlığı bana bu yolu açtı. İş insanları hayatı planlayarak ve yoğun tempoda yaşamaya alışkındır. Galatasaray yaşattığı sevinçlerle en büyük motivasyon kaynağım. Tribünlerde haykırdığımız gibi ‘Hayatın anlamı Galatasaray…”

İBRAHİM HATİPOĞLU KİMDİR?

Şanlıurfa’da 1969'da doğan 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yüksek lisansını İTÜ Makine Mühendisliği bölümünde yapan, endüstriyel ürünler üretip satan bir şirketin ortağı. Tarım alanında da etkin Hatipoğlu, evli ve iki kız babası.