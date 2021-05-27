İbrahim Özdemir: Falcao’ya 5 kuruş vermezdim, vermem de!

Galatasaray’ın başkan adaylarından eski bakan ve milletvekili İbrahim Özdemir, SÖZCÜ'ye konuştu. Muhabirimiz Mesut Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Özdemir, tüm branşlarda şampiyonluk getirecek kadro hazırlayacaklarını söyledi. Özdemir, “Birinci önceliğimiz 4-5 yıldır örselenen birlik ve baraberliği tamir etmek. Futbol ve basketbol ile tüm branşlarda şampiyonluklar getirecek takımlar kurmak istiyoruz. Bir salon projemiz var. Başkalarının yapacağı sürelerden çok daha kısa sürede projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

‘BİRLEŞME OLMAMALI’

-Adayların birleşme fikri konusunda neler düşünüyorsunuz?

HİÇBİR fayda gelmez. Madem birleşeceğim neden başkanlığa adaylığımı koydum. Etrafınızda insanları toplayarak aday oluyorsunuz, sonra yüzde 50 bölüm tasfiye olacak. O insanlar size küser. Benimle olanlar ötekileri beğenmediği için bana oy verirler. Birleşme fikrini kabul etmiyorum.

– Fatih Terim ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

KIRGINLIĞI bir günlük hadise değildir. Daha önce başkanla ve yönetimle neler yaşadı? Onlara bakmak lazım. İnşallah böyle bir şey bir daha olmayacak. Bunu yol kazası olarak görüyorum. Fatih Hoca'nın hizmetleri ortada. Terim üzerinden hesap kitap yapmak hoş değil.

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‘FALCAO’YA 5 KURUŞ VERMEM’

– Falcao'nun 5 milyon Euro'luk yıllık ücretiyle ilgili düşünceniz nedir?

5 KURUŞ vermezdim, vermem de. Gomis satıldığı zaman eleştirmiştim. Sayın Cengiz dedi ki ‘Falcao'yu getireceğim' ‘Getirme' dedim. Çünkü hayatını okudum hep sakatlıkları var. Gomis'e 500 bin Euro fazla vermediler. Bu parayı vermek yerine bir çuval parayla Falcao geldi. Bu ödenen yıllık maaşlara yazıktır, günahtır.

– Ekibinizle birlikte güçlü bir potansiyel oluşturabilirmisiniz?

LİSTE konusunu zamana bırakayım. Ekibimiz çok titiz çalışıyor. Pandemi olmasaydı vaktinde listemizi hazırlayacaktık. İş insanlarıyla Galatasaray'ın sorunlarını çözemeyiz. Galatasaray'ı tefecilere bırakacak değiliz. Büyük bir camia ve bu potansiyeli kullandığımızda mali konular dahil çözümler gelecektir.