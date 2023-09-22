İbrahim Turgut: Bütün takımlar Rizespor’a kardeş takım olacak

Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Dayanışmanın oluşturduğu büyük güç ve taraftarımızın örnek desteğiyle bu yıl Süper Lig'e renk katacağımıza inanıyoruz. Yeni sloganımız, bütün takımlar Rizespor'a kardeş takım olacak" dedi.

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Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yeni transferleri kentte görev yapan basın mensupları ile buluşturdu.

Transfer süreciyle ilgili konuşan Başkan Turgut, şunları söyledi:

“1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönmüş olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Hayallerimizin ilk aşamasına büyük bir çaba sarf ederek ulaştık. Göreve geldiğimizde gerçekleştirdiğimiz birlik beraberlik yürüyüşünün ne kadar önemli bir adım olduğunu bugün daha da net anlıyoruz. O gün bizimle birlikte yürüyen Rizeliler kadar işi nedeniyle aramızda olamayanların da desteğini hep hissettik. Onca zorluğa rağmen yeniden Süper Lig’e dönebilmenin en önemli etkeni güçlü dayanışmamız olduğunu belirtmeliyim. 1 yıl aradan sonra şampiyon olmanın sevincine kapılmadan acilen çalışmalarımıza başladık. Çünkü üstlenmiş olduğumuz görevin ne denli büyük sorumluluk taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle bir dakika bile boşa geçirmeden çalışmalara devam ettik.”

“YENİ SLOGANIMIZ…”

Ligin 6’ncı haftasında oynanacak Sivaspor maçı hakkında dostluk vurgusu yapan Başkan Turgut, “Sivasspor bizim kardeş takımımız. Yeni sloganımız, bütün takımlar Rizespor’a kardeş takım olacak. Dostça bir mücadele olsun. Hak eden, iyi oynayan kazansın. Elbette ki Rizespor’un galibiyeti bizim için önemli ama bundan daha önemli şeyde dostça, kardeşçe oynanmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.

Ligde geçirdikleri ilk 5 haftayı değerlendiren Başkan Turgut, “Geride bıraktığımız 5 haftalık süreçte takımımızın göstermiş olduğu performans bizleri mutlu etmektedir. Biz bu yıl kurduğumuz takımın uzun yıllar Rizespor’a iskelet kadro oluşturacağına inanıyoruz. Takımımızın sahada ki duruşu, mücadelesi futbol severlerin beğenisini kazanmıştır. Bu beğeni ciddi sayıdaki Rizeliler’in yıllar sonra yeniden heyecan duymaya başlamalarını sağlamıştır. Çok sayıda oyuncumuzun takıma geç katılması nedeniyle biraz daha zamana ihtiyaç duymaktayız. Her geçen hafta daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Şehrimize karşı üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu her dakika hatırlayarak çalışıyoruz. Bir olmaya, güçlü durmaya devam ettikçe çok önemli başarılar elde edeceğimizden şüphemiz yoktur. Şiar edindiğimiz birlik beraberliğimizi artırarak sürdürmekteyiz. Dayanışmanın oluşturduğu büyük güç ve taraftarımızın örnek desteğiyle bu yıl Süper Lig’e renk katacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. (DHA)