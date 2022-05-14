İbrahim Üzülmez’den sitem: Değer görmedim

Kocaelispor karşısında 2-1 kazanan Eyüpspor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez maçın ardından konuştu. Play-Off için kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Üzülmez, küme düşen Kocaelispor için de "Ben Kocaeli çocuğuyum ama orda değer görmedim" ifadelerini kullandı.

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Kocaelispor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 1. Lig'i Play-Off hattında bitirmeyi garantileyen Eyüpspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım için de önemli bir maç olduğunu söyleyen Üzülmez, “3 günlük süre içinde Kocaelispor'u analiz etmeye çalıştık. Bizim için de önemli bir maçtı. Hızlı hücumda lehimize pozisyonlar olacağını düşünmüştük. Oğulcan'la, Cenk Ahmet'le ilk bölümde yakaladığımız pozisyonlar yakaladık ve 2 gol bulduk. İkinci yarıda riskleri göze alan bir rakip vardı. Bizde de fiziksel anlamda problemler oldu ve rakibe pozisyonlar verdik. Kaliteli oyuncularımız var. Hücumda önemli oyunculara sahibiz. Ama ikinci yarıdaki düşüşü de irdelememiz gerekiyor. Buradaki tempoyu ve pas trafiğini arttırmamız gerekiyor. Kocaelispor can havliyle oynadı. Onlar için de sıkıntılı bir durum ve bu haftalar sıkıntılı haftalar. Ben de Play-Off'a kaldığımı için mutluyum. Eksiklerimizi tamamlayıp, Play-Off ‘a hazırlanacağız. Biraz daha kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Bugün önemli bir galibiyetti ve bu düşünceyle ilerlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli çocuğuyum ama orada değer görmedim”

Küme düşen Kocaelispor'un durumuna çok üzüldüğünü de sözlerine ekleyen İbrahim Üzülmez, “Benim yeğenlerim var, yeğenlerimin de Kocaeli'de üzüntülerini biliyorum. Ben İzmit çocuğuyum, İstanbul'da kazandıklarımızı Kocaeli'de yatırım olarak kullandık ama orada değer görmedik. Kocaeli'de 4 kez hoca değişti, bir kez bile yüzümüze bakmadılar. Telefon da bekledik. Büyükler nasıl düşünce içindeydi bilmiyorum. Sakaryaspor'da ve başka takımlarda herkes kendi çocuğuna sahip çıkar ama Kocaeli'de bu olmadı. Ben iyi bir Kocaeliliyim. Bu devam ettikçe biz de duygusallaşacağız. En azından bir telefon açıp da bizim de görüşlerimizi alabilirlerdi. Ama onlar daha iyi biliyorlardır. Futbolculuk döneminde de hiç değer görmedik. Aynı düşünceler içinde şu anda da görmedik. Benim yardımcım da Kocaelili. Yaptıkları yanlışları da dile getirmeye çalıştık ama bilmiyorum, belki onlar daha tecrübelidir, daha iyi biliyordur” diyerek sözlerini tamamladı.