İbrahim Üzülmez’in yardımcısının paylaşımı Beşiktaş iddialarını arttırdı

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin sallanan teknik direktörlük koltuğu için adaylar belirleniyor. Bu sezon üç kulvarda da havlu atan siyah-beyazlılarda İbrahim Üzülmez'in yardımcısının paylaştığı fotoğraf, gündeme oturdu.

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Spor Toto Süper Lig’de Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında altyapıda görev yapan Önder Karaveli’yi takımın başına getiren Beşiktaş’ta yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

Kupaya veda edip derbide yenilen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Hatayspor ile berabere kaldıktan sonra Avrupa yarışında yara aldı. Önder Karaveli’nin taraftarlarca eleştirmesi ve yönetimin yeni teknik direktör için arayışlara başlamasının ardından İbrahim Üzülmez’in adı gündeme geldi.

Valerien İsmael’in isminin de gündeme gelmesiyle Beşiktaş’ta yaşanan teknik direktör gündemine Ümit Şahin’in paylaşımı sonrasında hareketlilik geldi. Şu anda boşta olan Beşiktaş’ın eski futbolcularından İbrahim Üzülmez’in yardımcısı Şahin, Instagram hesabından İbrahim Üzülmez’in Vodafone Park’taki bir fotoğrafını paylaşarak ‘Loading’ (Yükleniyor) ifadesini kullandı.

Beşiktaş’ta kaptanlık yapan ve şampiyonluklar yaşayan İbrahim Üzülmez, son olarak 3 Ağustos 2020’de Ankaragücü’nde görev yapmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ’İN YARDIMCISI OLACAK

Anlaşma sağlanması durumunda Beşiktaş’ta sezon sonuna kadar takımı İbrahim Üzülmez çalıştıracak. Üzülmez sezon sonunda ise Şenol Güneş’in ekibinde yer alacak.