Icardi, Galatasaray’ı tek başına sırtlıyor! Tete ilk kez sahada

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç şampiyonu Molde'yi 2-3 mağlup etti. Mauro Icardi, takımının 2-1 öne geçmesini sağlayan golü kaydetti ve galibiyette başrolü oynadı.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray oyuna kötü başladı. Hatta geri de düştü. Ancak takımda öyle bir isim var ki yoktan gol var ediyor. Evet, Mauro Icardi yine yaptı yapacağını; takımının ceza sahasındaki sadece ikinci topla buluşmasında topu tek vuruşla tavana çaktı.

Yunus Akgün'ün asistiyle ağları bulan Arjantinli, bu sezon beşinci maçında dördüncü golüne imza attı. Bir de asist yapan İcardi'nin Galatasaray karnesi de 31 maçta 27 gol-9 asiste çıktı.

TETE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılıların bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Tete dün ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Sözleşmesini tek taraflı feshettiği için Shakhtar Donetsk tarafından şikayet edilen futbolcunun geçici lisansı çıktı. Tete'nin ismi UEFA'ya bildirdi ve maça yetiştirildi. Brezilyalı yıldız dakikalar 82'yi gösterdiğinde Yunus Akgün'ün yerine dahil olup ilk kez Galatasaray formasını sırtına geçirdi. Sambacı, oyunda kaldığı sürede etkili olamadı

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