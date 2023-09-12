Icardi’den geleceğine ilişkin açıklama: Efsane olmak istiyorum!

Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi, “Buraya gelip tekrar kendimi kanıtlama şansı buldum. Taraftarla çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray’da efsane olmak istiyorum” dedi.

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Galatasaray’ın süper yıldızı Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi dergisine konuştu, önemli açıklamalar yaptı.

“Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimki ise gol atmak” diyen Icardi, “Molde'ye karşı attığım gol benim için önemliydi çünkü kariyerimdeki 200. golümdü. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde olağanüstü bir gol olduğunu görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

TUTKU İNANILMAZ

Sarı kırmızılı ekipte her zaman yaptığı şeyleri tekrar kanıtlama fırsatı bulduğunu da ifade eden Arjantinli, “Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Ülkemdeki gibi inanılmaz bir tutku var. Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum. Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum” dedi.

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