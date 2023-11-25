Icardi’nin menajeri Real Madrid görüşmesini doğruladı!

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ve Real Madrid arasındaki transfer iddialarına menajeri Elio Letterio Pino'dan net yanıtlar.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino, Real Madrid iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon PSG’den kiralık olarak transfer edilen ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, sezon başında 10 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle sarı kırmızılı kulübe imza atmıştı.

Bu sezon oynadığı 20 resmi maçta 15 gol atan ve geçen sezonki yükselen grafiğini sürdüren Arjantinli golcü Icardi, sakatlıklarla boğuşan ve Karim Benzema’nın boşluğunu dolduramayan Real Madrid’in radarına girdi.

Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino, “Henüz resmi bir teklif yok. Şu anda (dün) Madrid’deyim. Real Madrid Icardi için bir teklif yapmadı. Henüz resmi bir teklif yapmadılar. Ancak Real Madrid’deki yetkili kişilerle konuşuyoruz.” ifadelerini kullanarak transfer görüşmesi yaptığını doğruladı.