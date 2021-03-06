IFAB, elleme oynama kuralını değiştirdi!

FIFA’dan yapılan açıklamada, Futbol Oyun Kuralları’nın suistimaller ve faullerle ilgili 12. maddesinin uygulanışı konusunda bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Sezon başından beri elle oynama konusunda hatalı uygulamalar nedeniyle tutarsızlık yaşandığı konusunda uzlaşma sağlanırken, oyuncunun elinin ya da kolunun topa her temasının ihlâl olmadığı ifade edildi.

Bir oyuncunun istemeden topa elle temas etmesi halinde, bu oyuncunun takım arkadaşı gol atar ya da gol pozisyonuna girerse, bu durumun ihlâl olarak sayılmamasına karar verildi.

IFAB, kuralın ihlâl edildiği durumlar için de şu açıklamayı yaptı:

“Bir oyuncu, elini ya da kolunu topa doğru götürerek, topa elleri ya da koluyla isteyerek dokunursa, eli ya da koluyla doğal olmayan bir şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa değme riskini arttırırsa, istemeden bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa kuralı ihlâl eder.”