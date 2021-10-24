Igor Tudor’un Verona’sı Lazio’yu dağıttı!
Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un çalıştırdığı Verona, sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'yu Simeone'nin 4 golüyle yendi: 4-1.
İtalya Serie A’nın 9. haftasında Verona ile Lazio karşı karşıya geldi. Marcantonio Bentegodi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazandı.
Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor’un çalıştırdığı Verona’nın 4 golünü de Diego Simeone’nin oğlu Giovanni Simeone kaydetti. 26 yaşındaki Arjantinli forvet 30, 36, 62 ve 90. dakikalarda Lazio’yu tek başına yıkan golleri kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 46. dakikada Immobile’den geldi.
Bu sonucun ardından Verona 11 puanla 11. sıraya yükselirken, Lazio da 14 puanla 8. sıraya geriledi.
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Lazio, temsilcimiz ile grubun son maçında 9 Aralık’ta İtalya karşı karşıya gelecek.