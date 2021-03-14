Iker Casillas ile Sara Carbonero aşkı bitti! Boşanıyorlar

İspanya Milli Takımı’nın Güney Afrika’da düzenlenen ve şampiyon olduğu 2010 Dünya Kupası’ndaki final seronomisinden sonra kaleci Iker Casillas’ın milyonların önünde canlı yayında öptüğü Sara Carbonero ile olan evliliği sona eriyor.

Çift, boşanma çıkan ilk boşanma iddialarını yalanlasa da daha sonra 2010 yılında başlayarak 2016 yılında evliliğe giden ilişkinin bittiğini duyurdu.

Carbonero, Instagram’dan yaptığı açıklamada dostluklarının devam ettiğini ancak boşanma kararı aldıklarını belirtti. 7 ve 4 yaşında çocukları için yine bir araya geleceklerini, eğitimleri adına her şeyi birlikte yapacaklarını açıklayan Sara Carbonero geçtiğimiz yıllarda yumurtalık kanseri olmuştu.

Casillas’ın eşine kanser tedavisi sırasında destek olmadığı iddia edilirken, Sara Carbonero’nun verdiği bir röportajda desteği için Casillas’a değil de kız kardeşine teşekkür etmesi dikkat çekmişti.

Iker Casillas da Porto’da forma giyerken 1 Mayıs 2019’da kalp krizi geçirdikten sonra futbolculuk kariyerine noktayı koymuştu.