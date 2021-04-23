İki kadına saldırmakla suçlanan Ryan Giggs’in görevine son verildi

A Milli Takımımızın EURO 2020 grubundaki rakibi Galler’in teknik direktörü Ryan Giggs’in, hakkındaki suçlamalar nedeniyle takımın başında yer alamayacağı açıklandı.

Galler Futbol Federasyonu, İngiltere’de iki kadına saldırmakla suçlanan teknik direktör Ryan Giggs’in görevine son verildiğini duyurdu.

Eski Manchester United futbol yıldızı 47 yaşındaki Giggs, 30’lu yaşlarındaki bir kadına fiziksel zarar vermek ve 20’li yaşlarındaki bir kadına saldırmakla suçlanıyor.

28 NİSAN’DA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Galler Futbol Federasyonu, suçlamaların kamuoyuna açıklanmasının ardından, bu yaz yapılacak Euro 2020 turnuvası için Ryan Giggs’in yerine Robert Page’in göreve getirildiğini açıkladı.

Kraliyet Savcılık Servisi yaptığı açıklamada, Giggs’in 28 Nisan’da Manchester ve Salford Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkacağını söyledi.

Giggs, Manchester United için bir kulüp rekoruna sahip olarak 23 yıl boyunca 963 maça çıktı ve 13 Premier Lig galibi madalyası ve iki UEFA Şampiyonlar Ligi galibi madalyası da dahil olmak üzere bir dizi ödül kazandı. Galler Milli Takımı’nda ise 1991-2007 yılları arasında 64 kez forma giydi ve 2018’de milli teknik direktörlük görevini üstlendi.