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İkincilikte Türkiye’nin yolu açık

Avrupa Şampiyonası A Grubu’nu ikinci sırada bitirmesi halinde Türkiye, nispeten daha dişine göre takımlarla oynayıp yarı finale kadar yükselme fırsatına sahip....

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:33, 09/06/2021
Spor HaberleriFutbol
İkincilikte Türkiye’nin yolu açık

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Avrupa'nın en büyük futbol şovuna EURO 2020'ye artık sayılı gün kaldı. Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı maçla 11 Haziran'da başlayacak turnuva, 12 Temmuz'da Wembley Stadı'nda yapılacak final maçıyla sona erecek.

Birbirinden heyecanlı 51 maça sahne olacak Avrupa Şampiyonası heyecanına girmek için SÖZCÜ ilk adımı atıyor. Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nun detaylı tanıtımını yarına bırakıyoruz. Bugün B, C ve D Grubu sizlerle… Özellikle B ve C Grubu maçlarına dikkat. Çünkü A Grubu ikincisi son 16 turunda B Grubu ikincisiyle ardından da yüksek ihtimalle C Grubu birincisiyle karşılaşacak. Ay-Yıldızlıların, Belçika, Almanya ve Fransa gibi iddialı ekiplerle eşleşmeden yarı finale gelme ihtimali az değil.

Sonu Wembley olsun dileğiyle…

TARAFTAR YASAĞI

İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda 11 Haziran'da oynanacak Türkiye maçına, Türkiye'den gelecek futbolseverleri almayacağını duyurdu. Sadece Schengen bölgesinde oturma izni olan Türk taraftarlar maça bilet alabilecek.

A GRUBU: Türkiye, İtalya, İsviçre, Galler

B GRUBU: Belçika, Danimarka, Finlandiya, Rusya

C GRUBU: Avusturya, Hollanda, Kuzey Makedonya, Ukrayna

D GRUBU: Hırvatistan, Çekya, İngiltere, İskoçya

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