İlhan Cavcav kabri başında anıldı

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 6'ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı.

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Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki anma törenine Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik direktör Mustafa Dalcı ve bazı futbolcular katıldı.

Anma töreninde bir konuşma yapan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, “Değerli büyüğüm, aramızdan ayrılışının 6. yıl dönümünde bugün size saygı ve sevgilerimizi sunmaya geldik. Bizlere miras olarak bıraktığın bu takım, senin çizginden asla ve asla ayrılmayacaktır. Her zaman için Süper Ligde olması gereken takımımız, yine Süper Ligde yer alacaktır. Bu konuda sana söz veriyoruz. Ruhun şad olsun!” ifadelerini kullandı.

Cebeci Asri Mezarlığındaki anma töreni, merhum İlhan Cavcav’ın mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla son buldu.