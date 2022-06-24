İlhan Palut: Abdülkerim Bardakçı transfer olamaması halinde…

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı’nın transfer süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Konyaspor, 2022-2023 sezonu birinci etap hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı'nın transfer olamaması halinde moralinin nasıl olacağı ile ilgili gelen soruya, “Kendisi antrenmanda… Abdülkerim Bardakçı ile birebir sohbetlerimde panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç… Biz de bekliyoruz nasıl sonuçlanacağını. Takımımız adına bunun alternatiflerini, çözümlerini, Abdülkerim'in gidebileceği durumlarda kendimizi buna göre hazırlıyoruz. Gitmezse ben o bahsettiğiniz kırılmanın, ‘Gidemedim, konsantre olamam' durumunun olacağını düşünmüyorum. Zaten Abdülkerim Bardakçı ile sürekli sohbet halindeyiz. İnşallah hem kulübümüz hem onun için en hayırlısı olur” cevabını verdi.

TRANSFERLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Erken ve doğru transferlerin çok önemli olduğunu ve bunun geçen sene çarpıcı örneğinin Trabzonspor olduğunu aktaran Palut, “Muric ile alakalı geçen sene devre arasından beri çalışmalarımız vardı. Pavicic de takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Beraber çalışmamız çok iyi. Milli oyuncularımız da Erzurum'a katıldıktan sonra orada taktik antrenmanlarımızı tam kadro yapacak olmamız bizim için tabii ki avantaj olacak. Bunun üzerine Avrupa maçları oynayacağız. Avrupa maçlarındaki hedeflerimizden öte, takımın yol alması, teknik-taktik anlamda birlikte hareket edebilmeyi öğrenebilmesi, pekiştirebilmesi anlamında da bizim için avantaj olacak. Biz yine güzel bir sezon geçirmek, başarılı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN AVANTAJ”

BATE Borisov maçlarının Konya'da oynanacak olmasının kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen Palut, “Sonuçta deplasmana gitmeyeceğiz, mevsim değişikliğine maruz kalamayacağız, rakibimizin hep alışık olduğu saha ve seyirci olmayacak. Bunlardan avantaj sağlamazsak futbol adına yanlış konuşmuş oluruz. Bunun bizim avantajlarımızken, rakibimizin de yakın zamandaki Avrupa tecrübeleri ve ligin hemen hemen ortalarında olmaları, ritimli olmaları da onlar adına avantaj olacak. Biz bir şekilde en iyisini yapıp turu geçmeye çalışacağız” dedi.

“ÜLKEMİZİ ÇOK İYİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ”

İlk defa Avrupa'da mücadele edeceği için kendisi adına bir heyecan olduğunu ama ligin her zaman çok önemli olduğunu kaydeden İlhan Palut, “Ben lige inanılmaz önem veriyorum. Çünkü Avrupa'ya giden kapı da yol da ligden geçiyor. Konya'nın Avrupa'ya gidecek olmasının heyecanını beraber yaşıyorum. Ülkemizi Avrupa'da çok iyi temsil etmek istiyoruz. Gruplara kadar ilerlemek istiyoruz. Kendi adıma da yeni bir deneyim olacak. Şu anda onun heyecanı beni sardı mı? Hayır. Mutlaka o arenaya çıktığımız zaman farklı duygular içerisine gireceğiz” diye konuştu.