İlhan Palut: İki oyuncu almayı düşünüyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, iki oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.

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Konyaspor, milli takım arasında kulüp tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi İlhan Palut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların devam ettiğini ve milli takım arasındaki ilk iki gün ikişer antrenman yaptıklarını kaydeden İlhan Palut, “Bugün tek antrenman ile devam edeceğiz. Biliyorsunuz milli takımlarda 7 tane futbolcumuz var. Bunun dışında Musa bireysel çalışmalarına devam ediyor. Onun dışında tam takım burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazar günü saat 17.00'da Gençlerbirliği ile bir hazırlık maçı yapacağız. Ondan sonra zaten 6 ay maç haftasına girmiş olacağız. İlk üç maçlık periyodun bizim adımıza güzel geçtiğini söyleyebilirim. Bunu Altay maçıyla kendi sahamızda devam ettirmek istiyoruz. Altay takımı da lige ilk 2 maç iyi başladı. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında yenik düşüp maçı kaybettiler ama lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi. Biz yine mücadele edip sahamızdan iyi bir sonuçla ayrılmanın çalışmalarını yapacağız” dedi.

Takım içerisindeki havanın ve forma rekabetinin sahaya nasıl yansıdığını anlatan İlhan Palut, “Oyuncu karakterleriyle ilgili bir durum. Gerçekten oyuncular arası forma rekabeti olsa da oyuncular birbirlerini desteklemekten vazgeçmiyorlar. Kendi mevkisinde de olsa oynayan oyuncunun daha pozitif olmasını sağlıyorlar. Şu da bir gerçek uzun lig ve kupa maratonunda oyuncunun şans bulacağını, her oyuncunun takıma katkısı olacağını onlarda biliyor. Bu konuda bugüne kadar sorunsuz devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“İki oyuncu almayı düşünüyoruz”

Transfer konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde ilerlediğini ifade eden İlhan Palut, “Yönetimimiz görüşmeleri sürdürüyor. Bende bekliyorum. Evet, iki oyuncu almayı düşünüyoruz. En az bir ama ideal olarak iki oyuncu almak istiyoruz. Transfer döneminin bitimine kadar sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü belli noktalara gelinen oyuncuların olduğunu biliyorum” şeklinde konuştu.