İlhan Palut imzayı atıyor

Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut'la yeni mukavele için her konuda anlaşma sağladı.

İlhan Palut için yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek. İlhan Palut, saat 15.00'te düzenlenecek olan törende yeni sözleşmeye imza atacak.

Konyaspor’un başına 10 Şubat 2021 tarihinde gelen İlhan Palut, 40 maçta 1.78 puan ortalaması yakalamayı başardı. Bu sezon Konyaspor ile 19 Süper Lig maçına çıkan İlhan Palut, 11 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı.

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig’de 39 puanla ikinci sırada yer alıyor.