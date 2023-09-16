İlhan Palut: Nankörlük edemem

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Bu taraftar, 25-30 bin kişiyle stadı 'İlhan Palut' diye inletmiştir. Onu unutmam. Bugün beklediğimiz karşılamamın olmamasından dolayı da nankörlük edemem" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 yenen Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son dakikaya kadar oyunu bırakmadıklarını vurgulayan İlhan Palut, şunları kaydetti:

“Sonlara doğru oyuna giren futbolcularımız bir karakter ortaya koydular ve ilk maçta sorumluluk alarak maçı bizim tarafımıza çevirdiler. Tabii her maçı da bu şekilde son dakikalarda çevirmemiz, hele ki Konyaspor gibi organizasyonu gelişmiş bir takıma karşı hiç kolay değil. Ben oyuncularımı kutluyorum. Konyaspor’a yürekten başarılar diliyorum. Konyaspor maceramın hatıramda sadece iyi olan yönleri var. Negatif yönlerine İlhan Palut olarak sabaha kadar verecek cevaplarım var. Ama Rizespor teknik direktörü olarak hiçbir cevabım yok. Çünkü benden çalışmamı bekleyen bir kulüp var. Bu taraftar, 25-30 bin kişiyle stadı ‘İlhan Palut’ diye inletmiştir. Onu unutmam. Bugün beklediğimiz karşılamamın olmamasından dolayı da nankörlük edemem. Konya’yı seviyorum.”

İki takımın da kazanabilme ihtimalinin olduğunu ifade eden Palut, “Konyaspor son derece dengeli ve beraber oynama alışkanlığı oluşmuş bir takım. Genç oyuncuları çok tercih etmeyen bir takım” dedi.

Palut, maçtan önce kazanmak için topu hızlandırmaları gerektiğini konuştuklarını, bunu yapamadıkları için de uzun süre zorlandıklarını anlattı. (AA)