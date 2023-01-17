İlhan Palut’tan ayrılık açıklaması! ‘Hiç beklemiyordum, şok olduk’

Konyaspor yönetiminin yollarını ayırdığı teknik direktör İlhan Palut, '''Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun'' dedi.

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Yeşil-beyazlı kulübün yönetimi, 09 Şubat 2021 yılında göreve getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile dün yollarını ayırdı. DHA’ya konuşan İlhan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, ”’Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz’ deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Çünkü fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım” diye konuştu.

”EMRE İÇİN PAZAR AKŞAMI KONUŞTUM”

Palut, sosyal medyada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası görevine son verildiği yönündeki yorumlarla ilgili de şunları söyledi:

”’İlhan Palut, Emre Belözoğlu'na bir şey söyledi, görevden ayrıldı’. Bu nasıl bir mantık. Sosyal medyada olmayacak şey yok. Hiç onunla alakası yok. Emre Belözoğlu'na söylediğim sözden dolayı olsa, bugün takıma yeni teknik direktör gelmez. Emre Belözoğlu için pazar akşamı konuştum. Gelen teknik direktörün bileti ise daha önceden hazır.”

EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?



Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’la ilgili Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı sözler sarf eden Belözoğlu, “İlhan Palut bizden rahatsız; benden, Nuri’den rahatsız. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut’un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var” ifadelerini kullanmıştı.

RIZA ÇALIMBAY DA GÖNDERİLMİŞTİ

Konyaspor’da 13 Kasım 2018 tarihinde de teknik direktör Rıza Çalımbay’a, ‘Şehir uyuşmazlığı var’ diyerek görevine son verilmişti. Çalımbay, takımdan ayrıldıktan sonra DHA’ya, ”Ben dün İstanbul’daydım. Beni çağırdılar. Ben takımla ve futbolcularla ilgili bir sorun olduğunu sandım. Ama yolları ayırdığımızı söylediler. Sebep olarak da ‘Başarıdan yana sorun yok, şehir uyuşmazlığı var’ dediler. Benim başarım ortadadır. Daha önce çalıştırdığım çoğu takımı bulunduğu noktadan alıp, en üst seviyeye getirdim” şeklinde açıklama yapmıştı.

81 MAÇTA 36 GALİBİYET, 25 BERABERLİK

İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Geçen sezon ligi 3’üncü sırada bitiren Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmıştı.

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