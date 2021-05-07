İlhan Parlak rekora koşuyor

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un golcü futbolcusu İlhan Parlak, bu sezon kendisine ait gol rekorunu kırmak üzere… Bugüne kadar 420 maça çıkan ve 82 gol atan İlhan Parlak bu sezon 3 gol daha atması halinde kendi kariyer rekorunu kıracak.

Bu sezon Kayserispor forması ile 9 gole imza koyan İlhan Parlak, 2012-2013 sezonunda Karabükspor forması ile 33 maçta 11 gol atarak en parlak sezonunu geçirmişti. 2013-2014 sezonunda yine aynı takım forması ile 33 maçta 9 gol atan İlhan Parlak, 2017-2018 sezonunda da Ankaragücü takımında 32 maçta 8 gol atmıştı.

Ankaragücü, Erzurumspor, Rizespor, Hatayspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Denizlispor (2) ve Yeni Malatyaspor maçlarında rakip fileleri havalandıran İlhan Parlak, bundan sonra oynanacak Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında en az 3 gol atma başarısı gösterirse kendi kariyer rekorunu kırmış olacak.

YALÇIN KOŞUKAVAK: ÜÇ PUANA ENDEKSLENDİK

Öte yandan Süper Lig’in 40.haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Gaziantep ekibi ile zorlu bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Yalçın Koşukavak, “Artık ligin son 3 haftasına girdik. Her puanın çok önemi var. Ancak Gaziantep FK maçında 1 değil 3 puan almak istiyoruz. Hafta boyunca tüm hazırlıklarımızı bunun üzerine yaptık. Sakatlıktan ve cezadan çıkan oyuncular da aramıza katıldı. Sahamızda kazanıp kümede kalmak adına çok büyük bir adım atmak istiyoruz” dedi.

Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında sahasında Denizlispor’u 6-3 yenen Kayserispor geride kalan hafta ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki maç 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak.