İlk kez SÖZCÜ’ye açıklamışlardı! beIN Sports, Fenerbahçe’ye dava açtı

Reuters’ın haberine göre; 2016’dan bu yana Süper Lig’in yayıncısı olan beIN Sports, Fenerbahçe’ye dava açtı.

Sarı-lacivertli kulüp, beIN’i taraflı yayıncılık yaptığı gerekçesiyle eleştirerek maç önü ve maç sonu röportajlara katılmama kararı almıştı. Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular maçlardan önce ısınmaya “beFAIR” (Adil Ol) yazılı tişörtlerle çıkarak Süper Lig’in yayıncısını protesto etti.

Fenerbahçe’nin Ülker Stadı’nda oynadığı maçlarda protestolar karşılaşmalar oynanırken de devam etti. Statta yer alan reklam panolarından ‘‘Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz” mesajıyla tepkisini dile getiren sarı lacivertliler, bir süre sonra sona protestoyu sona erdirmişti. Ancak Sözcü’yü ziyaret eden Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı görevine getirilen Rashed Al-Marri’nin açıklamalarından sonra Fenerbahçe tarafı protestolara yeniden başlamıştı.

“Kimse Fenerbahçe’yi tehdit edemez”

Al Marri’nin “Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur” sözlerinin ardından protestoya yeniden başlayan Fenerbahçe’de, teknik direktör Erol Bulut Göztepe maçı öncesi “Adım atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe’yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse. Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir” açıklamasını yaptı.

Yaşananların ardından beIN, ‘marka ve logosunu tahrif eden sloganlarla fikri mülkiyet hakkını ihlal eden kampanya düzenlediği’ gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve/veya kulübe karşı dava açma hakkını kullandı. beIN Sports’tan Reuters’a konuşan iki kaynak, Çarşamba günü kurumun, orijinal logonun üzerinde oynama yaparak protestoda bulunan Fenerbahçe’ye karşı yasal işlem başlattığını açıkladı.

Haberde, Fenerbahçe’nin beIN’i VAR tekrarlarında manipüle etmek, rakiplerini de kayırarak tek taraflı yayınlar yapmakla suçladığı belirtildi.

Rashed Al Marri: Logomuzu illegal şekilde kullanırsanız problem olur

Kısa bir süre önce Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı görevine getirilen Rashed Al-Marri, Sözcü Gazetesi’ne yaptığı ziyarette Süper Lig’in gündemine dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

Al-Marri, Fenerbahçeli futbolcuların maç sonunda giydikleri tişörtlerle ilgili olarak, “Biz bir iki hafta bekleyelim dedik. Ama bir noktadan sonra siz bizim logomuzu illegal şekilde kullanırsanız bu problem olur. Tişörtleri çıkarın, ne söylemek istiyorsanız söyleyin hiçbir problem yok. Bazı şeylerin ihlalini yapmayalım artık. Yüzde yüz olmasa da bazı şeyleri aştığımızı düşünüyorum” demişti.

“Boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür”

Marri, “Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur” ifadelerini kullanmıştı.