İlknur Aktaş: Tek hedefim Fenerbahçe’yi çalıştırmak

Futbolculuk serüveninin ardından kadın teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet vermeye devam eden İlknur Aktaş, “SÖZCÜ'ye çok özel teşekkür ederim” diyerek muhabirimiz Mesut Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

Aktaş'ın antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin U17 Takımı'nı çalıştırması oldukça dikkat çekiyor. Kadın teknik direktör, Fenerbahçe'yle ilgili hedeflerini şöyle anlattı:

“Fenerbahçe'ye stajyer olarak girdim. Sayın Aziz Yıldırım döneminde sonrasında Sayın Ali Koç döneminde de kaldım ve erkek takım çalıştıran ilk akademi antrenörü oldum. İleride beni, hedeflerimin arasında olan Fenerbahçemin başında göreceksiniz.”

“MAÇLARIMIZA İLGİ HAYLİ YÜKSEK”

Aktaş, Türkiye'deki kadın futboluyla ilgili, “Kadınlarımızı futbolda daha izlenir daha fazla bilinir bir hale getirmek ve tabiri caizse Süper Lig seviyesine getirmeyi hedefliyorum. Bu sadece benim yapabileceğim bir şey değil. Gerek Oğuz Çetin hocam ve ekibinin gerek de antrenör arkadaşlarımın Kulüp Birliği Vakfı ile ele ele verip güçlü bir şekilde çalışarak yapabileceği hedef bu. Biz kısa süreli turnuva sisteminde oynadığımız için türbinlerimizde Covid-19 testi yapılmış 16 takımın görevlileri yer aldığından bir tribün havası vardı. Bu sebeple biz, erkek takımları gibi pandemi döneminde boş tribünlere oynamadık” diye görüş belirtti.

“GÜNDEMDE OLMALIYIZ”

SÖZCÜ'nün kadın sporundaki etkisini yakından takip ettiğini belirten deneyimli antrenör, “Ne yazık ki medyada yeterli haber değeri taşımadığından dolayı çok fazla gündeme gelemiyoruz. Bu da ister istemez halkın ilgisiz hale gelmesini sağlıyor. Size de bu vesile ile teşekkür ederim. Ülkemizin en değerli gazetesinde kadın futboluna ve kadın teknik direktörüne (bana) yer verdiğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Belki bu bir kırılma noktası olur ve bundan sonra kadın futboluna daha fazla ilgi olur” dedi.

“KADIN HAKEMLERİN SAYISI ARTMALI”

UEFA'nın son zamanlarda hakemlere verdiği öneme dikkat çeken İlknur Aktaş, “Yeni dönemde hakemler hata yaptıkça kadın futbolcular da itiraz ve isyan etmeye başladı. Buna en son örnek olarak Samsun İlkadım Bld YAB-PA'nın Fatih Vatan Spor ile oynadığı maçı yarıda bırakıp sahadan çekilmesini gösterebiliriz çünkü bu, Türk kadın futbol tarihinde bir ilktir. Ben her ne olursa olsun bu tarz yaklaşımların doğru olmadığını düşünüyorum. Kadın hakemlerimizin sayıca fazla olması gerekiyor” dedi.

SOKAĞA ÇIKMADAN ŞAMPİYON OLACAK

Bursa doğumlu İlknur Aktaş, dünya ve Türk futbolunu oldukça yakından takip ediyor. Süper Lig'deki şampiyonluk ve kümede kalma maçlarının oldukça heyecanlı geçtiğini belirten Aktaş, “Puan farkları birbirine yaklaştığı için şampiyon olacak ve küme düşecek takımlar da son anda belli olacak. Pandemi dolayısı ile ilk kez Türkiye'de şampiyon olacak olan takımın taraftarı sokağa çıkmadan kutlama yapacak. Bu da tarihi bir an olarak kayıtlara geçecek. Yani genel olarak taraftarsız oynanan maçların bile skorlarının etkilendiğini söylemek gerek.”

“50 METRE UZAKTAN KENDİ KALEME GOL ATIYORDUM”

Başarılı kadın antrenör İlknur Hanım, futbolculuğundaki en ilginç anısını anlattı:

“Zeytinburnuspor'da oynadığım dönemde Ankara deplasmanına gittiğimiz soğuk ve şiddetli rüzgarlı havada oynanan maçtaki anımı anlatayım…. Geriden uzun top attım orta sahayı geçecek şekilde o sırada tam tersine bir rüzgar geldi top bizim kaleye döndü. Kaleci, topu kurtarmasaydı kendi kaleme 50 metreden gol atıyordum (Gülüyor).”