İmamoğlu, doğum gününü olimpiyat sporcularıyla kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak İBB Spor Kulübü (İBBSK) sporcuları ile kahvaltıda buluştu. Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te gerçekleştirilen etkinlikte İmamoğlu'na; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Spor İstanbul AŞ Genel Müdürü Renay Onur ile İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Başkanvekili Şirin Mine Kılıç ve Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu eşlik etti. Kahvaltı öncesinde konuşan İmamoğlu, İBBSK olarak çok başarılı bir sporcu listesine sahip olduklarının altını çizdi.

“MANŞETLERDE OLMAYAN SPORLARA YÖNELECEĞİZ”

“Bu alanda, özellikle olimpiyat branşlarında, amatör branşlarda ve kadın branşlarında çok güçlenmek istiyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Atletizmde, jimnastikte daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Ata sporlarımızı yine bünyemizde en üst seviyeye taşımak niyetindeyiz. Günün sonunda, sporun her branşına ilgi duyan, katkı sunan ve gerçekten çok değerli işlere imza atan, bir nevi lokomotif olan, ama sahada çok konuşulan branşlarda değil de dünyada itibarı yüksek ama daha az konuşulan, hak ettiği yerde de olmayan branşlara özel bir alaka göstereceğiz. Her gün manşetlere düşen spor branşlarından daha önemli branşlar var. Onların da birçok sporcusu zaten aramızda.”

“OLİMPİYAT SPORUN TAÇLANDIĞI YER”

Olimpiyat ruhunu çok önemsediklerini belirten İmamoğlu, “Gerçekten sporun taçlandığı yer olimpiyat. Olimpiyat, sadece bir branşta başarı elde etme meselesi değil. Aynı zamanda, onun bir ruhu var, toplum tarafından hissedilmesi var. Bu tarafından niye bahsediyorum? Çünkü, umut ederiz ki, en yakın zamanda olimpiyata bu kentte de ev sahipliği yaparız. Bütün dünyaya İstanbul'un da nasıl bir spor kenti olduğunu ve bütün halkıyla spora ne kadar yakın olduğunu hissettiririz. Bu da bizim, çok önemli bir hedefimiz ve detayımız” dedi. İmamoğlu sporculara baktığında gurur duyulacak bir tabloyla karşılaştığını vurguladı.

“SPOR KURULU KURULDU”

İBB bünyesinde “Spor Kurulu” kurdukları bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Her konuda uzmanlaşmak ve bazı hususları kendi içinde bir mekanizmayla tartışmak adına, bazı kurullar oluşturuyoruz bünyemizde. Bunlardan biri de Spor Kurulu. Bu kurulda; kent sporunu, kent yaşamının içindeki sporun yerini tartıştığımız, olgunlaştırdığımız ve güçlendirdiğimiz bir çalışma modelini geliştiriyoruz. Bu yönüyle de çok yenilikçi bir adım olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Başarılı olacak sporcuları ödüllendirip, İstanbul kenti adına onlara teşekkürlerini ileteceklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sporun o sağlıklı duruşunu, kimlikli duruşunu, aynı zamanda eğitimli duruşunu, aynı zamanda topluma dair duyarlılık gösteren anlayışlarıyla duruşunu simgeleyen yüzlerdir. O bakımdan; tam da sporcunun ‘zeki, çevik ve ahlaklısı' diye tarifleyen Atatürk’ün ifade ettiği biçimi muazzam bir tarif. Bu tarifle yolculuklarınızda hepinize başarılar diliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın, -ki 2021'de yapılıyor- uğur getirmesini diliyorum. Bugün, bu buluşmanın da buradaki bütün sporcularımıza bol şans getirmesini diliyorum. Bugün bana şans getirdi. Çünkü ben, bugün doğdum. O bakımdan, size de bunun bir şans olarak önümüzdeki yarışmalarda geri dönmesini diliyorum.”

İmamoğlu, konuşmaların ardından getirilen doğum günü pastasını, olimpiyat sporcuları ile birlikte kesti.