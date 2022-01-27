İmkansız gibi görünen şeyler: Omar Elabdellaoui’nin dönüşü…

31 Aralık 2020'de evinde yaşadığı kaza sonrası iki gözünde de görme yetisini kaybeden Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, imkansız gibi görünen bir hikaye yazmayı başardı. Aylar sonra gözleri açılan ve takıma dönen 30 yaşındaki oyuncu bu hafta sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Derleyen: Ümit GENÇ

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2021 yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin yüzüne patlaması sonucu iki gözünden de ağır şekilde yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui 1 yıl sonra yeniden futbola dönüyor… Norveçli Omar’ın Türkiye’ye gelişinden 4 ay sonra bir yılbaşı gecesi başına gelen bu talihsiz olayda hayatta kalması bir mucize olarak görülürken bir daha yeşil sahalara dönmesine de imkansız gözüyle bakılıyordu.

Olay gecesi acilen ameliyata alınan Omar’ın iki gözünde de termal, kimyasal bir travma oluştuğu tespit edildi. İlk cerrahi müdahale sabah 5’e kadar devam etti. Yüzünde de ikinci derece yanık oluşan oyuncunun sağ gözünün durumunun daha kötü olduğu açıklandı. Tıbben gereken yüzeydeki materyel temizliğini yapan doktorlar Omar’ın görme yetisinin oldukça düşük olduğunu ve sürecin restorasyonla birlikte nereye varacağını tam olarak kestiremediklerini söyledi.

FUTBOLA DÖNMESİ KONUSUNDA KİMSE YORUM BİLE YAPMIYORDU

Ailesi ve arkadaşları Omar’ın sadece sağlığına tekrar kavuşmasının üzerinde dururken futbola geri dönmesi konusunda kimse yorum bile yapmıyordu. O ilk geceden sonra tecrübeli futbolcu için çok zorlu bir süreç başladı. 30 yaşındaki 3 çocuk babası Omar 1 yılı bulan sürede bir dizi ameliyat geçirdi. İki göz kapağı da yanan oyuncu için plastik cerrahlar eşliğinde estetik operasyonu da gerekli oldu. Yoğun tedavi ile birlikte Ocak’tan Temmuz ayına kadar süren 7 aylık süreçte sol gözü yüzde 100 görme yetisine kavuştu. Ancak durumu daha kötü olan sağ göz için ‘kök hücre’ tedavisinin son çıkış olabileceği söyleniyordu.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İLE DÖNEN KADERİ…

Hiç görmeyen sağ gözü için tüm ailesinden tek tek örnekler alındı. Kız kardeşi ile doku uyumu yüzde 100 olan Omar’ın şansı bu güzel haberle bir anda döndü. Temmuz ayında Fatih Terim’in kararıyla Florya’da tekrar idmanlara başlayan Omar’ın geriye kalan tedavisi için 3 aylık bir zaman daha gerekiyordu.

Ağustos ayında ABD’de ablasından alınan örneklerle kök hücre nakli gerçekleşti. Bu mucize tedavi ile siyah duvarlar yıkıldı… Son olarak da bir kadavradan kornea nakli yapılan futbolcunun sağ gözü de başarılı bir şekilde tamamen kurtarıldı. Aralık ayında İstanbul’a dönen Omar bambaşka bir hikaye yazmış ve sarı kırmızılı takımın atletik performans ekibi ile futbola dönmek için hız kesmeden çalışmalara başlamıştı.

DENİZLİSPOR MAÇIYLA DÖNMESİ BEKLENİYOR

İyi bir antrenman çalışmasıyla eski formuna kavuşan ve fiziki olarak oynayabilecek duruma gelen Omar aylar sonra takımla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Özel bir gözlükle antrenmanlardaki performansını yükselten başarılı futbolcunun, lige verilen arada Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Denizlispor ile oynanacak özel maçta forma giymesi bekleniyor.

İmkansız gibi görünen bu dönüşe imza atan Omar’ın kariyerinin geri kalan bölümünde ortaya koyacağı performans merakla beklenirken, yaşadığı bu zorlu ama inatçı süreçle futbola tekrar tutunmayı başardı.