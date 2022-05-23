Inaki Pena, Barcelona’ya geri döndü

Galatasaray'ın İspanya La Liga ekibi Barcelona'dan devre arasında kiraladığı Inaki Pena, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

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İspanya La Liga ekibi Barcelona’nın altyapısından yetişen Inaki Pena, devre arasında kiralık olarak geldiği Galatasaray’dan ayrıldı. Sözleşmesi sona erdiği için kulübüne geri dönen Pena, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Teşekkürler” diyerek açıklamasına başlayan genç file bekçisi, “Ali Sami Yen’de desteğinizi hissetmek ve bu renkleri temsil etmek bir zevkti. Sizden biri olarak kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederim, ilk günden beri kendimi bir aslan olarak hissediyorum. Gelecek için bol şans ve başarılar!” ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Pena, Galatasaray’da 8 maçta görev aldı.