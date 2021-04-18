İnanılmaz maç… Paris Saint Germain-Saint-Etienne

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk yarışındaki Paris Saint Germain (PSG), 33. haftada sahasında Saint-Etienne’i konuk etti. Lider Lille’in puan kaybettiği haftada yakaladığı fırsatı iyi değerlendirmek isteyen PSG, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta adeta ecel terleri döktü. Karşılaşmanın son bölümü nefes keserken, uzatma atılan goller maça damga vurdu.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Saint-Etienne, 77. dakika Bouanga ile öne geçti. Yediği gole hemen karşılık vermeyi başaran PSG, 79. dakikada Mbappe ile beraberliği yakaladı. Galibiyet için saldıran ev sahibi ekip, 87. dakikada penaltıdan yine Mbappe’nin golüyle öne geçmeyi başardı.

PSG, tam üç puanı kazandım derken, uzatma dakikalarında hiç hesapta olmayan bir gol yedi. 90+2. dakikada kaleciden dönen topu iyi takip eden Hamouma, Saint-Etienne’in beraberliği yakalamasını sağladı. Her şey bitti derken uzatma dakikalarının son saniyesinde sahneye çıkan Icardi, 90+5. dakikada attığı golle PSG’ye hayati bir üç puan kazandırdı.

Puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk yarışında geride kalacak olan PSG, son anlarda bulduğu golle iddiasını sürdürdü. Puanını 69 yapan PSG, Lille 1 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. 39 puanda kalan Sait-Etienne ise 14. sırada yer aldı.