İnanıyoruz F.Bahçe turu ‘Geççek’

Konferans Ligi play-off’u rövanşında sarı-lacivertliler, 3-2’lik yenilgiyi çevirmek için Slavia Prag deplasmanına çıkıyor. Gustavo ve Novak sakat, Mesut hazır değil, Zajc ise cezalı.

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Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sene ilk kez oynanan turnuvada son 16 turuna kalmak için deplasmanda farklı galibiyet arıyor. Temsilcimizde Zajc cezalı. Mesut Özil hazır olmaması, Gustavo ve Novak ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Crespo, Burak ve Rossi UEFA listesinde yer almıyor. Sakatlıkları geçen İrfan Can ve Min Jae Kim kafilede yer aldı.

KADROYA GENÇLİK TAKVİYESİ

SARI-lacivertlilerde Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Teknik patron İsmail Kartal, 16 yaşındaki orta sahayı hücuma yakın oynatacak. Valencia ve Serdar Dursun'u da birlikte kullanacak Kartal, böylece hücum gücünü takviye etmeyi planlıyor. Arda dışında, altyapıdan kaleci Osman Ertuğrul Çetin (18), sağ bek Ruhan Arda Aksoy (18) ve sol kanat Bora Aydınlık (16) da kafileye dahil edildi. Sarı Kanarya'da Pelkas ve Szalai sarı kart cezası sınırında.