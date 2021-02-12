İngilizlerden Facebook ve Twitter’a ‘ırkçılık’ için açık mektup: Önlem alın!

İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig yönetimi, Facebook ve Twitter’daki ırkçılığı ve anonim kulanıcıları ortadan kaldırmak için daha sert önlemler alınmasını talep eden bir başvuruda bulundu.

Son aylarda sosyal medyada ırkçı tacize uğrayan futbolcuların sayısının artmasının yanı sıra, son olarak Swansea orta saha oyuncusu Yan Dhanda hedef alındı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve Twitter CEO’su Jack Dorsey’e hitaben yazılan mektupta, sosyal medyanın istismar konusunda sığınak olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

İngiltere’nin futbol organları -FA, Premier Lig, İngiliz Futbol Ligi, Profesyonel Futbolcular Derneği, Lig Yöneticileri Derneği- sorunu çözmek için bir toplantı çağrısında bulundu ve ele alınması gereken dört temel konuyu belirledi.

Irkçı veya ayrımcı mesajların yayınlanmadan önce filtrelenmesi ve engellenmesi gerektiği belirtilirken, Facebook ve twitter’ın taciz içerikli mesajın paylaşılması halinde sağlam, şeffaf ve hızlı önlemler alması gerektiği eklendi.

Irkçı paylaşım yapan kullanıcıların, kanun yaptırımı gerektiğinde doğru bir şekilde tespit edilmesine olanak sağlayan gelişmiş bir doğrulama sürecine tabi tutulmasının ve Facebook ve Twitter’ın soruşturma makamlarına aktif ve hızlı bir şekilde yardım etmesi gerektiğinin önemine değinildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Facebook sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

“Platformlarımızda nefret ve ırkçılık istemiyoruz ve bulduğumuzda anında kaldırıyoruz. Mesaj kutularında kurallarımızı ihlal eden insanların farkına vardığımızda daha sert eylemler içeren yeni önlemleri dün duyurduk. Bunun üstesinden gelmek için yaptığımız çalışmayı da geliştiriyoruz.”

Instagram’dan hesap kapatma hamlesi

Son olarak Swansea City-Manchester City maçından sonra Swansea oyuncusu Yan Dhanda, sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Bunun üzerine kullanıcılar için yeni cezalar açıklayan Instagram’ın sahibi olan Facebook, taciz ve hakarette bulunan kullanıcıların hesaplarının kalıcı olarak kapatılacağını ve kişisel bilgileri yetkililerle paylaşacağını açıkladı.

Facebook’un İçerik Politikası Yöneticisi Fadzai Madzingira konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Artık, bir kullanıcı kuralları ihlal ettiğinde belirli bir süre için işlem yapmasını ve hesabına ulaşmasını engelleyeceğiz. Aynı eylemleri yapmaya devam ettiği sürece hesabına erişim süresi uzayacak. Instagram'da ise doğrudan gönderilen mesajlarda kuralları ihlal edilen kişilere daha sert önlemler alıyoruz. Bu sebeple artık erişim kısıtlaması getirmek yerine hesapları tamamen sileceğiz.”