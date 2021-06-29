İngiltere, Almanya’yı evine yolladı: 2-0 | EURO 2020

EURO 2020 Son 16 turunda İngiltere ve Almanya ‘erken final’ niteliğindeki maçta kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında açılan İngilizler, 2-0’lık skorla Wembley’de tarihi bir galibiyet elde etti.

Almanya’nın baştan sona durgun bir futbol sergilediği maçta kazanmayı daha çok isteyen taraf İngiltere olarak görüldü. Jack Grealish’in oyuna girmesinden sonra Almanya savunmasının dengesini bozan İngilizler, Raheem Sterling ve Harry Kane’in attığı gollerle çeyrek finale yükselen taraf oldular.

Alman Milli Takımı’ndaki son turnuvasını oynayan Teknik Direktör Joachim Löw ise, İngiltere mağlubiyeti ile veda etmiş oldu. Çeyrek finale yükselen İngiltere’nin rakibi, İsveç’i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Ukrayna oldu.

KONTROL İNGİLİZLER’DE

Maça iyi başlayan ve topun sahibi olan taraf İngiltere oldu. Sabırlı paslarla Almanya savunmasında açık arayan İngilizler, oyunun ilk bölümünü rakip yarı sahada geçirdi. Topun arkasına geçen ve hücumda etkin bir görüntü vermeyen Almanya ise, katı savunmasıyla İngiltere’ye kolay pozisyon şansı vermedi. Karşılaşmanın 16. dakikasında Raheem Sterling ceza sahası dışından şutunu çekti. Ancak köşeye giden topu kaleci Manuel Neuer kornere tokatladı. Kullanılan kornerde İngiliz savunmacı Harry Maguire kafayı vursa da, top yine kaleci Neuer’de kaldı. Mücadelenin 32. dakikasında uzun süre sonra orgnanize şekilde İngiltere yarı sahasına geçen Almanya, golle burun buruna geldi. Kimmich’in sağ kanattan yaptığı ortaya Gosens yükseldi ancak boş pozisyonda kafayı vuramadı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Kai Havertz’in derinlemesine pasında topla buluşan Timo Werner, şutunda kaleci Jordan Pickford’u geçemedi.

GREALISH GİRDİ GOL GELDİ…

İkinci yarı ilk yarıya göre daha durgun geçerken, sessizliği 75. dakikada Raheem Sterling bozdu. Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren Jack Grealish, İngiltere’nin hücum gücüne hareketlilik katarken, golden önce bunun örneği görüldü. Grealish’in sol kanada aktardığı pası Luke Shaw aldı. Ceza sahası içine girer girmez yerden ortalayan Luke Shaw’un pasını Raheem Sterling kale önünde tek dokunuşla tamamladı ve İngiltere’yi 1-0’lık üstünlüğe taşıyan isim oldu. Sterling, bu golle turnuvadaki dördüncü maçında üçüncü golünü attı.

MÜLLER İNANILMAZ KAÇIRDI

Karşılaşmanın 81. dakikasında Almanya beraberliğe yaklaştı ancak Thomas Müller büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Raheem Sterling’in geri pasında araya giren Kai Havertz, bekletmeden pasını Thomas Müller’e yolladı. İngiltere savunmasının dağınık yakalandığı anda merkezden çok iyi bindiren Müller kaleci Pickford ile karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunda top yandan auta gitti.

HARRY KANE FİŞİ ÇEKTİ

Almanya’nın kaçırdığı beraberlik golünden sonra İngiltere 86’da farkı ikiye çıkarttı. Bu kez Luke Shaw sol kanattaki Jack Grealish’e pasını aktardı. Grealish ceza sahası içine kaçan Harry Kane’e çok iyi ortaladı. Tottenham’ın golcüsü kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.