İngiltere Danimarka | EURO 2020 Yarı Final

EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Finale de ev sahipliği yapacak olan Wembley’deki mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor.

İtalya’nın İspanya’yı penaltılarla geçmesinin ardından finalin diğer ayağında olmak isteyen İngiltere, oynadıkları 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Taraftarı önünde kupayı isteyen İngilizler, ilk önce Danimarka’yı geçmek zorunda.

EURO 2020’nin ilk maçında Christian Eriksen’in maç içerisinde kalbinden yaşadığı sorunla büyük sarsıntı yaşayan Danimarka ardından kenetlenmeyle yarı finale kadar gelmeyi başardı. Kuzey Avrupa ekibi rüyayı finalle taçlandırmak istiyor.