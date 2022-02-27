İngiltere Futbol Federasyonu’ndan flaş Rusya kararı!

İngiltere Futbol Federasyonu, yakın gelecekte ve hiçbir yaş düzeyinde Rusya ile oynayacakları maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.

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İngiltere Futbol Federasyonu, aksi bir duyuru yapılana dek Rusya Milli Takımı ile herhangi bir maça çıkılmayacağını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından tüm dünyadan yükselen tepkilere İngiltere Futbol Federasyonu da sessiz kalmadı. Yapılan resmi açıklamada Rusya ile herhangi bir organizasyonda bir araya gelmeyeceklerini duyurdu.

UEFA’DAN DA YAPTIRIM BEKLENİYOR

UEFA’da da Rusya Milli Takım’ı ve Rus kulüpleri ile ilgili bir yaptırım kararı alınması bekleniyor. Önceki gün UEFA Asbaşkanı Zbigniew Boniek konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Kişisel görüşüm, Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi.”

28 Şubat’ta UEFA İcra Komitesi, Rus kulüpleri ve Rus milli futbol takımını müsabakalardan çıkarılması konusunu ele alacak. Rus takımları, Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilirse Rus şampiyonu yerine UEFA ülke puanında 12. sıradaki ülkenin şampiyonu gruplara doğrudan katılabilecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

”Ukrayna ile dayanışma içinde olmak ve Rus liderliği tarafından işlenen vahşeti tüm kalbiyle kınamak için FA, yakın gelecekte Rusya’ya karşı herhangi bir uluslararası fikstürde oynamayacaktır.”